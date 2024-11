WhatsApp continua ad introdurre nuove funzionalità. A tal proposito, la versione Beta dell’app per Android ha presentato una serie di aggiornamenti significativi, Quest’ultimi sono destinati a rendere l’uso della piattaforma più completo e sicuro. Nel dettaglio, stanno per arrivare due interessanti novità per la gestione dei link condivisi e le notifiche per gli aggiornamenti di stato. Si tratta di due aspetti che riflettono l’attenzione di WhatsApp verso i bisogni di sicurezza e personalizzazione della propria utenza.

WhatsApp: due novità in arrivo sulla versione Beta

La prima funzionalità è stata introdotta nella versione 2.24.22.19 per Android. Quest’ultima offre un maggiore controllo sui link ricevuti. Con l’incremento delle truffe e dei tentativi di phishing, WhatsApp ha pensato di integrare un’opzione per permettere agli utenti di verificare la validità dei link direttamente dall’applicazione. Con una pressione prolungata su un link ricevuto, ora l’utente può accedere a un menu contestuale.

Quest’ultimo, oltre alle consuete opzioni, include la possibilità di cercare informazioni aggiuntive su Google. Si tratta di uno strumento di verifica che offre agli utenti la possibilità di accertarsi della provenienza e dell’affidabilità del link. In tal modo si cerca di evitare il rischio di cliccare su collegamenti potenzialmente dannosi.

La seconda novità è stata rilevata nella versione 2.24.22.21 per Android. Quest’ultima è orientata a migliorare la gestione degli aggiornamenti di stato. Nella sezione Notifiche delle Impostazioni, è ora possibile attivare promemoria per gli aggiornamenti di stato dei contatti preferiti. O anche con chi si interagisce di frequente. La nuova opzione consente all’utente di non perdere contenuti importanti condivisi da persone a cui tiene di più, visualizzando una notifica per ogni nuovo aggiornamento.

La nuova impostazione su WhatsApp è interamente personalizzabile. Permettendo a ciascun utente di decidere quali notifiche ricevere. Con tali aggiornamenti, WhatsApp conferma la propria attenzione alle esigenze degli utenti, introducendo strumenti che migliorano la sicurezza e la personalizzazione.