Ogni giorno i pericoli nel mondo del web sono davvero dietro ogni angolo, quando navighiamo in Internet infatti siamo esposti a una miriade di possibilità, ma allo stesso tempo a tantissimi rischi che possono esporre la nostra persona a conseguenze davvero infauste se non prestiamo la dovuta attenzione.

A quanto pare, però d’ora in avanti dovremmo prestare attenzione anche mentre utilizziamo uno dei servizi più famosi in tutto il mondo che da sempre ha rappresentato una garanzia di tranquillità e che ora però sta subendo un utilizzo illegale e immorale da parte dei truffatori presenti in circolazione, stiamo parlando di WhatsApp che recentemente è stato utilizzato come mezzo di diffusione inconsapevole di tantissimi tentativi di truffa.

I truffatori hanno capito infatti che tramite il social di messaggistica istantanea possono colpire una quantità di utenti davvero immensa, aumentando di conseguenza le probabilità di successo e dunque di ottenere informazioni sensibili inerenti le vittime da poter utilizzare contro di loro in svariate tipologie di furto come quello di identità o direttamente dal conto corrente.

Truffa via messaggio WhatsApp

Il fenomeno purtroppo ha iniziato a diffondersi anche in Italia e molti utenti infatti ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi da nazioni decisamente inaspettate, l’esempio che vi mostriamo sopra è il classico messaggio che a prima vista può sembrare banale ma dietro il quale si cela un tentativo di truffa annunciato, in caso di risposta infatti riceverete altri messaggi con strategie di ingegneria sociali pensati per indurvi a consegnare con le vostre mani i vostri dati sensibili, il messaggio arriva da un numero sconosciuto con un prefisso poco comune e da un paese dal quale decisamente non ci aspettiamo di ricevere messaggi.

Se doveste anche voi ricevere un messaggio di questo genere, il consiglio da seguire è molto semplice, bloccato il contatto che vi ha scritto e segnalate tutto immediatamente a WhatsApp senza rispondere per nessun motivo.