Truffa pericolosa a novembre con messaggio phishing

Purtroppo non sembra voler passare l’ondata di clamorose truffe e inganni pericolosi che sta avendo luogo nell’ultimo periodo tra gli utenti. Da giorni si vocifera infatti di una nuova truffa che improvvisamente avrebbe preso di mira alcune persone portandogli via anche dei soldi in breve tempo. Secondo quanto riportato è stata usata la solita tecnica del phishing, quella che fa credere di aver ricevuto un regalo o di dover effettuare delle operazioni per il proprio conto bancario.

In basso si possono trovare tutte le informazioni, tra consigli utili per non essere fregati e anche un esempio di messaggio.

Truffa in corso in Italia: questo messaggio frega gli utenti senza che se ne accorgano

Quello che leggete qui in basso è un messaggio truffa che può fregare gli utenti in ogni momento. State quindi molto attenti e fate tesoro dei consigli riportati alla fine dell’articolo:

“Ottieni fino a 1000€ di bonus di benvenuto!

Siamo entusiasti di presentarti PalmSlots, un nuovissimo casinò online creato appositamente per te!

PalmSlots ha raccolto da casinò oltre 1000 giochi dai principali e piu famosi studi di giochi del mondo. Troverai le ultime slot, blackjack, roulette e giochi da casinò live, e naturalmente i jackpot più grandi online.

Allora, cosa stai aspettando? Unisciti a PalmSlots oggi stesso e ricevi un incredibile bonus di benvenuto fino a 1000€!

Buona fortuna!

ISCRIVITI ORA

Bonus di Benvenuto PalmSlots

FINO A 1000€

RICHIEDI ORA“.

Il sito a cui è collegato tutto in realtà è illegale e spesso si approfitta degli utenti rubandogli i dati personali. Stando a quanto riportato sono tantissime le persone che ci sono cadute. Per evitare di cascarci basta controllare l’indirizzo e-mail e soprattutto non cliccare sui link presenti nel testo. È proprio da lì che parte tutto in genere, per cui state molto attenti ed eventualmente segnalate il tutto alla polizia postale.