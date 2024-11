Una nuova occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire vi attende direttamente su Amazon, dove potete pensare di acquistare una tastiera bluetooth a marchio HP, con uno sconto del 60% rispetto al listino originario, così da risparmiare decisamente di più di quanto avreste mai immaginato.

Il prodotto è caratterizzato da alcune specifiche decisamente interessanti, si tratta di una tastiera che in un certo senso ricorda le Logitech MX Keys, si tratta del modello HP 350, un tastiera con connettività bluetooth 5.2, che risulta quindi essere perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android, ChromeOS, MacOS, iPadOS, Windows e similari. Realizzata quasi esclusivamente in plastica, viene distribuita in due colorazioni differenti (nero e bianca), e funziona tranquillamente con la batteria integrata (2 pile AAA), la quale dovrebbe garantire fino a 2 anni di autonomia.

Amazon: nuova offerta sulla tastiera HP

Il prezzo di vendita di questo prodotto sarebbe di 59,99 euro, cifra che di per sé non risulta essere impossibile o troppo elevata, ma che allo stesso tempo risulta essere scontata del 60%, per arrivare così a spendere solamente 23,99 euro, con consegna a domicilio completamente gratuita. L’acquisto può essere completato qui.

All’interno della confezione si può trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento del prodotto, oltre alla tastiera, ecco arrivare le due pile AAA, da inserire nella parte posteriore, oltre ad una guida rapida e la scheda di garanzia. La tastiera è stata concepita dall’azienda per essere utilizzata in mobilità, di conseguenza le dimensioni sono ridotte, sebbene comunque i tasti siano sufficientemente grandi e distanziati tra loro (è assente il tastierino numerico). Non mancano le possibilità di personalizzazione, con 12 tasti scorciatoia che gli utenti possono regolare a piacimento assegnando i comandi che più desiderano, facilitandosi di molto la vita.