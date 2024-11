Acquistare un notebook Samsung con uno sconto del 50% è possibile solo grazie ad Amazon, la sua ultima promozione vede scontare il Samsung Galaxy Chromebook Go, fino a raggiungere uno dei prezzi più bassi che a tutti gli effetti abbiamo mai visto in circolazione.

Il modello che potete acquistare fortemente scontato è l’XE340XDA-KA1IT, caratterizzato, come potete intendere dalla sua nomenclatura, dalla presenza del sistema operativo ChromeOS, soluzione ideale su cui si vuole fare affidamento nel momento in cui si volesse acquistare un prodotto per un utilizzo molto blando, quasi elementare, in termini soprattutto di richiesta in termini di potenza di elaborazione (e grafica).

Amazon quasi regala il notebook Samsung

Come tutti i Chromebook che si rispettino, anche il modello di Samsung ha un prezzo di vendita tutt’altro che elevato, dovete sapere infatti che di base avrebbe un listino di 399 euro, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di strizzare l’occhio al consumatore interessato al risparmio massimo, inserendo automaticamente uno sconto del 50%, fino ad arrivare così a soli 199 euro di spesa effettiva. Correte subito ad acquistarlo qui.

Parlando di specifiche tecniche vere e proprie, il notebook presenta processore Intel Celeron, con 4GB di RAM e memoria interna eMMC da 64GB, il display è un IPS LCD classico da 14 pollici, capace comunque di raggiungere una risoluzione abbastanza soddisfacente, quale è il FullHD. L’autonomia, dati alla mano, dovrebbe garantire fino a 12 ore di utilizzo continuativo, la connettività fisica è molto buona, con USB type-C, USB-A 3.2, jack da 3,5mm, slot per la microSD, e non solo. Una delle caratteristiche che lo contraddistinguono dalla massa, è sicuramente la presenza di un display capace di ruotare di 180 gradi, così da riuscire ad estenderne al massimo l’usabilità con chi ci circonda.