WhatsApp è ormai una presenza costante nelle vite quotidiane di milioni di persone, utilizzata sia per comunicazioni personali che lavorative. Tuttavia, chi usa frequentemente questa applicazione sa quanto possa influire sulle prestazioni dello smartphone, occupando spazio prezioso. Oltre ai messaggi di testo, WhatsApp immagazzina immagini, video e file di varie dimensioni che, accumulandosi, possono rallentare il dispositivo.

Liberare la memoria su WhatsApp

Per chi cerca di mantenere il telefono più snello, esistono accorgimenti utili per liberare memoria. Innanzitutto, WhatsApp tende a conservare copie di alcuni contenuti che gli utenti credono di aver eliminato. Questi file, nascosti in una sorta di “cestino invisibile“, restano memorizzati nel telefono e contribuiscono ad appesantirlo. Per rimediare, basta andare su “Impostazioni“, accedere a “Spazio e dati” e selezionare “Gestisci spazio“. Da qui si possono visualizzare tutti i file, scoprendo spesso una quantità di materiale inutilizzato che può essere finalmente eliminato in modo permanente, liberando spazio.

Un’altra soluzione è la pulizia delle chat specifiche. Gruppi di amici e familiari, in particolare, tendono a contenere numerosi contenuti multimediali che affollano la memoria. Per svuotare una chat, basta aprirla, cliccare su “Altro” e poi su “Svuota chat“. Questa operazione permette di cancellare messaggi e file di quella conversazione senza eliminarla completamente, evitando la perdita di messaggi importanti.

Per chi utilizza i backup automatici, è utile regolarne la frequenza, specialmente per utenti Android con Google Drive o utenti iOS con iCloud. Ridurre i backup, o farli manualmente, evita di sovraccaricare la memoria con copie inutili, anche se è importante prestare attenzione per non perdere dati essenziali durante il processo.

Cercare un aiuto esterno

Infine, le app di pulizia come Files di Google possono facilitare il processo, individuando ed eliminando file inutili. Liberare spazio non solo migliora le prestazioni generali dello smartphone, ma permette a WhatsApp di funzionare in modo più efficiente, mantenendo più a lungo la velocità e la capacità del dispositivo.