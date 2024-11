WhatsApp: arriva il nuovo aggiornamento per i Canali

Gli ultimi anni hanno fatto capire agli utenti che WhatsApp non era assolutamente arrivata al suo stadio finale. L’applicazione di messaggistica istantanea con più di 2 miliardi di utenti continua a stupire e lo fa ovviamente con le novità che introduce man mano.

Secondo quanto riportato, il 2024 è stato uno degli anni più importanti per WhatsApp, siccome le funzionalità che sono arrivate e i miglioramenti che sono stati introdotti hanno rappresentato una quantità mai vista prima. Al momento però l’attenzione è dirottata totalmente sui canali, ai quali stanno per ricevere una nuova opzione che di certo piacerà agli utenti.

L’aggiornamento almeno per il momento è in fase di test e dunque non è in via di distribuzione.

WhatsApp: adesso c’è una nuova opzione di ricerca nei canali, serve per cercare gli aggiornamenti

WhatsApp ha in cantiere una nuova funzione per i suoi canali: una comoda opzione di ricerca. Se segui molti canali e vuoi trovare un aggiornamento specifico, questa funzione ti salverà un sacco di tempo. Basterà inserire una parola chiave per arrivare subito alle informazioni che cerchi, senza scorrere a lungo. L’accesso sarà facile, dal menu a tre puntini o dalla schermata info del canale.

Questa funzione fa parte di un pacchetto di miglioramenti. Per chi gestisce un canale, WhatsApp offrirà statistiche più dettagliate, come il numero di persone raggiunte, la crescita dei follower e la provenienza geografica degli utenti. Insomma, più strumenti per capire meglio il proprio pubblico e rendere i contenuti più efficaci.

Al momento non sappiamo quando tutto questo sarà disponibile, ma sembra che WhatsApp stia davvero migliorando l’esperienza dei suoi canali. Nel frattempo, tocca usare i metodi tradizionali per trovare gli aggiornamenti, ma vale la pena aspettare. Durante le prossime settimane dovrebbero esserci importanti notizie in merito al rilascio in pianta stabile di questo nuovo aggiornamento.