L’applicazione Files by Google, sviluppata dal gigante di Mountain View per la gestione dei file sui dispositivi Android, ha ricevuto una piccola ma importante novità. Vediamo subito di cosa si tratta. Con l’ultimo aggiornamento, attualmente in distribuzione, è stato aggiunto un pulsante denominato “Ricevi”. Questa funzione si integra con il sistema Quick Share, facilitando il trasferimento di file tra dispositivi vicini. Grazie a tale aggiornamento, gli utenti potranno ricevere file con maggiore facilità, rendendo il proprio smartphone visibile ai device nelle vicinanze. Però, per completare il trasferimento, sarà necessario accettare manualmente l’invio.

Aggiornamenti e nuove funzionalità in Files by Google

In più, il pulsante di scansione, prima molto grande, è stato ridimensionato e posizionato subito sopra il nuovo FAB (Floating Action Button). Questa modifica rende l’interfaccia di Files by Google più intuitiva e accessibile, migliorando l’esperienza d’uso generale. Tutto ciò è disponibile con la versione 1.4955.677425801.0 dell’app. Ma nel caso in cui non venga visualizzato immediatamente, è possibile forzare la sua attivazione attraverso un semplice trucco. Basta accedere alle informazioni dell’app e selezionare “Forza interruzione“, per poi riaprirla e verificare la presenza del nuovo pulsante.

Files by Google non è la prima app ad adottare un doppio pulsante flottante. Anche GoogleDrive e GoogleMessaggi hanno introdotto un’interfaccia simile, con pulsanti principali e secondari per diverse azioni. Una simile scelta di design mira a ottimizzare l’accessibilità e la praticità delle funzioni principali. Così da rendere più semplice l’interazione con la piattaforma.

Per non perdere queste novità, è consigliabile mantenere l’app sempre aggiornata tramite il Google Play Store. In alternativa, gli utenti più curiosi possono partecipare al Programma Beta per accedere in anteprima alle nuove funzioni. In caso di difficoltà nel partecipare al programma, è possibile scaricare manualmente i file APK delle versioni più recenti tramite APKMirror. Il procedimento è semplice e piuttosto semplice da svolgere.