WhatsApp ha intenzione di apportare alcune modifiche al chatbot Meta AI per rendere ancora più utile l’ intelligenza artificiale all’ interno delle conversazioni. Questo aggiornamento avrebbe come conseguenza l’ implementazione della funzione memorizzazione delle chat. In particolare di alcune delle informazioni più importanti che potrebbero essere utili in altre conversazioni. Il nome di questa funzione è Meta AI Chat Memory è potrebbe diventare uno strumento molto innovativo per il futuro del mondo delle conversazioni e anche di quello di WhatsApp.

La funzione appena presentata può venire fuori da una serie di studi riguardo la tecnologia e anche in merito allo studio delle conversazioni tra utenti. Questo perché a seconda delle varie risposte che avrebbero dato alcuni utenti, si può immaginare quale sia il ragionamento derivante da quella risposta. Per fare questo ci viene in aiuto l’ intelligenza artificiale che grazie alle sue peculiarità riesce a dare delle risposte adatte all’ interno dei messaggi. Ovviamente più informazioni si conoscono dell’ utente è più le risposte dell’ AI saranno precise perché basate su dati attendibili.

WhatsApp, ecco come funziona la Chat Memory

All’ interno della scheda di contatto di Meta AI ci sarà una nuova funzione chiamata Memory. Questa premetterà di memorizzare un insieme di informazioni personali che potrebbero riguardare le preferenze, interessi, compleanni. La funzione è stata individuata all’ interno della versione beta di WhatsApp per Android 2.24.22.9 poiché ancora non è disponibile agli utenti. Inoltre si potranno cambiare le informazioni contenute all’ interno della memoria in modo da personalizzare i contenuti. La funzione Memory si allega ad una serie di nuove tecnologie che Meta AI ha deciso di utilizzare per offrire un esperienza ancora coinvolgente all’ interno del metaverso AI.

Per il momento la funzione non è disponibile a tutti gli utenti poiché ci sono ancore delle caratteristiche da migliorare e altre in fase di test.