Vodafone rinnova le sue offerte winback, rivolgendosi agli ex clienti con una campagna promozionale attraverso SMS dedicati. Questa iniziativa, già lanciata a ottobre, è stata estesa fino ai primi giorni di novembre con lo scopo di riconquistare alcuni dei suoi vecchi utenti, proponendo tariffe vantaggiose e condizioni speciali. Tra le opzioni disponibili, spicca la Vodafone Silver, una delle promozioni più apprezzate.

L’imperdibile offerta winback Vodafone Silver

L’offerta Vodafone Silver include minuti e SMS illimitati e 150 GB di traffico dati in 5G, con velocità che possono raggiungere fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, garantendo una connessione rapida e affidabile sulla rete Giga Network 5G. La copertura della rete è garantita nelle principali città italiane come Milano, Roma, Torino e molte altre, rendendo questa opzione interessante per chi vive o lavora in contesti urbani. Gli ex clienti che avevano lasciato il consenso commerciale a Vodafone e che hanno ricevuto l’SMS promozionale possono accedere alla tariffa fino al 4 novembre 2024.

Il costo mensile dell’offerta varia in base al metodo di attivazione. Per alcuni clienti, il prezzo è di 6,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 2,01 euro; per altri, la stessa offerta è disponibile a 7,99 euro al mese, con un costo di attivazione ridotto a 1,01 euro. In entrambi i casi, il pagamento può essere effettuato tramite addebito su conto corrente o carta di credito grazie al servizio Smart Pay. Un vantaggio aggiuntivo è la gratuità della SIM e della spedizione, garantita per chi acquista l’offerta online seguendo il link incluso nel messaggio promozionale. Dopo aver selezionato l’offerta, gli utenti riceveranno un codice per completare l’attivazione sul sito.

La Vodafone Silver è disponibile anche nella versione “operator attack”, riservata ai clienti di alcuni operatori specifici, come TIM, WindTre, Kena Mobile e Very Mobile, con la possibilità di mantenere il proprio numero. In questo caso, la tariffa proposta è di 11,99 euro al mese per 24 mesi, comprendendo sempre minuti e SMS illimitati e un pacchetto dati che varia fino a 150 GB in Italia e 13 GB per il roaming in Europa.