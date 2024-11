Android, SALDI sul Play Store di Google: 5 app a pagamento ora gratis

Di grandi iniziative destinate al mondo Android ce ne sono veramente molte ed è per questo che bisogna sempre tenere le antenne dritte. Secondo quanto riportato, anche oggi all’interno del Play Store di Google c’è una nuova occasione imperdibile.

Una selezione di app e giochi a pagamento sarà disponibile gratuitamente. La promo attualmente disponibile consente agli utenti di poter portare a casa in pochissimi secondi dei titoli tra app popolari e giochi interessanti in maniera totalmente gratuita anche essendo questi a pagamento. Per questo motivo consigliamo agli utenti di fare quanto prima possibile nello scaricare quei titoli che saranno per sempre gratuiti per loro. Non importa infatti se un’applicazione o un gioco del Play Store verranno scaricati e poi cancellati: anche in futuro potranno essere scaricati ancora e gratis, pur tornando a pagamento. In quel caso a giocare un ruolo fondamentale sarà l’account Google che ricorderà l’attività del passato e il download effettuato gratis.

Android è il sistema operativo che oggi beneficia di titoli a pagamento gratis direttamente dal Play Store

Secondo le ultime indicazioni, anche oggi potrebbe essere una giornata da ricordare per gli utenti Android. Direttamente dal Play Store di Google infatti ci sono dei titoli a pagamento da poter scaricare e portare sul proprio smartphone, tutto in maniera gratuita. Ovviamente la nuova iniziativa andrà avanti solo per qualche giorno, dopodiché sarà necessario scaricare i contenuti a pagamento per averli. Direttamente dalla lista in basso si può procedere al download istantaneo, basta solo cliccare sul nome del titolo scelto. Una volta fatto questo, si aprirà il Play Store di Google e si potrà procedere a scaricare il gioco o l’applicazione cliccando sull’apposito tasto. Ecco l’elenco di oggi: