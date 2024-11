Truffa super pericolosa: il messaggio phishing è nella vostra e-mail

Sono arrivate nuove truffe nelle chat degli utenti e nelle mail. Secondo quanto riportato, con la tecnica del phishing, i truffatori avrebbero rubato agli utenti vittime della situazione sia i soldi che i dati personali, il tutto con i messaggi truffa qui in basso.

Truffa phishing in corso: ecco cosa sta succedendo e i 3 messaggi da evitare

Purtroppo gli utenti si stanno ritrovando in una situazione davvero difficile, siccome tra le loro e-mail figurano messaggi truffa. Nelle ultime ore ne sono stati segnalati ben tre diversi tra loro, tutti in grado di portare via dati e soldi agli utenti. Il primo finge di segnalare lo spazio iCloud pieno, messaggio frequente sugli iPhone, per cui chiunque potrebbe caderci. Ecco il testo che porta la truffa in giro:

“Il tuo spazio di archiviazione su iCloud è pieno!

Gentile Cliente,

Ma, come parte del nostro programma fedeltà, ora puoi ricevere gratuitamente altri 50 GB prima che i file sul tuo iCloud Drive vengano eliminati.

Estendi gratuitamente“.

Molti utenti riferiscono in realtà di aver trovato in mail anche un altro messaggio ambiguo, il quale è senza dubbio una truffa. Il testo parla dell’iscrizione Netflix scaduta ma ovviamente non c’è nulla di vero. Ecco il messaggio in questione:

“La tua iscrizione è scaduta!

Gentile Cliente,

Ma, come parte del nostro programma fedeltà, ora puoi estenderlo gratuitamente per 90 giorni.

Estendi Gratuitamente“.

Qui in basso c’è anche l’altro messaggio truffa, quello che sta girando facendo credere agli utenti di aver vinto la possibilità di far parte di un presunto “programma fedeltà” di Amazon. Ecco il testo in questione:

“Congratulazioni!

Sei stato scelto per partecipare nel nostro Programma Fedeltà GRATIS!

Rispondi al sondaggio

Ti ci vorrà solo un minuto e riceverai un fantastico premio: lo spazzolino da denti Philips Airfryer XXL“.