Grandi novità in casa Spusu. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta dando la possibilità agli utenti di attivare sul proprio numero numerose offerte di rete mobile estremamente interessanti. Il vasto catalogo è stato infatti prorogato per tutto il mese di novembre 2024. Come da tradizione dell’operatore, gli utenti potranno contare su numerose offerte di rete mobile extra convenienti. Vediamo qui di seguito le più interessanti.

Spusu proroga per tutto il mese di novembre tante super offerte

In questi ultimi giorni è stato prorogato ulteriormente il super catalogo di offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Spusu. Questo catalogo sarebbe dovuto infatti scadere a fine ottobre 2024. Come già detto, però, l’operatore sta dando la possibilità di accedere a questo catalogo almeno fino alla fine del mese di novembre 2024.

Si tratta di offerte estremamente convenienti e, alcune di queste, sono adibite anche a navigare con la connessione 5G. Segnaliamo ad esempio l’offerta mobile denominata Spusu 150 XL 5G. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi come già detto per navigare in 5G. Il bundle è poi ulteriormente ricco. Sono infatti inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti di chiamate verso alcuni paesi europei e anche fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri.

Il costo da sostenere per questa offerta è di soli 7,89 euro al mese. Per chi ha bisogno di ancora più giga per navigare, c’è poi l’offerta mobile denominata Spusu 200 XL 5G. Come suggerisce il nome , in questo caso gli utenti potranno utilizzare ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati, sempre validi per navigare in 5G. Il bundle dell’offerta rimane poi sempre ricco come quello dell’offerta precedente.

Queste e tante altre offerte sono state quindi prorogate dall’operatore fino alla fine del mese di novembre 2024.