Negli ultimi tempi si sta diffondendo una nuova truffa via WhatsApp. Ad oggi infatti un semplice “Salve, posso parlarle?” è l’esca perfetta per attirare le vittime. Sempre più persone ricevono messaggi da numeri sconosciuti, spesso con prefissi di Paesi come India o Egitto. Questo dettaglio non è casuale. Il prefisso straniero dovrebbe infatti insospettire. Ma spesso l’apparente gentilezza del messaggio inganna e porta a rispondere. Questi tentativi di contatto sono progettati per suscitare fiducia e aggirare le difese di chi riceve il messaggio, sfruttando tecniche di social intrattenimento. Tale metodo si basa su un approccio manipolativo, cercando di creare empatia e una sensazione di familiarità. In modo da convincere le persone a condividere informazioni personali o codici di sicurezza.

Come difendersi su WhatsApp: bloccare e segnalare per proteggere la propria sicurezza

Il contesto apparentemente “sicuro” di una chat induce l’utente a rispondere senza sospetti. In quanto immagina possa trattarsi di un conoscente o di un contatto che non ha salvato in rubrica. In realtà, queste conversazioni si trasformano presto in richieste insistenti e sospette di dati sensibili. I criminali contano sull’effetto sorpresa e sulla curiosità, facendo leva su emozioni come la fiducia e il desiderio di aiutare. Sensazioni che possono spingere molti a rivelare dettagli che potrebbero compromettere la propria sicurezza.

Per proteggersi da questi tentativi di frode su WhatsApp, la prima e più semplice azione da intraprendere è evitare di rispondere a messaggi da numeri sconosciuti. In particolare se provengono dall’estero. Rispondere o richiamare questi contatti potrebbe infatti portare a ulteriori tentativi di frode. La piattaforma stessa offre strumenti per difendersi. Ad esempio consente di bloccare facilmente numeri sospetti e segnalarli direttamente a Meta, l’azienda proprietaria dell’app. Tale procedura non solo tutela l’utente, ma contribuisce a fermare la diffusione della truffa attraverso il numero in questione.

Per bloccare e segnalare un numero sconosciuto è sufficiente aprire la chat. Dà qui selezionare l’opzione “Blocca” e poi confermare con “Blocca e segnala”. Seguendo questi semplici passi, si rende più difficile per i truffatori raggiungere nuove vittime e diffondere le loro attività illecite. È fondamentale quindi mantenere alta la guardia e non avete timore di bloccare dubbi contatti.