Truffa phishing e soldi scomparsi: come funziona l'inganno di ottobre

Chi ha sentito parlare di una truffa direttamente all’interno della propria casella e-mail, deve stare attento. Effettivamente sta accadendo proprio questo, ovvero si sta diffondendo un messaggio molto strano all’interno del quale si celano dei link pericolosi.

Truffa con un messaggio come questo in basso: state molto attenti

Di messaggi molto particolari ne arrivano tanti all’interno delle caselle e-mail, ma bisogna stare sempre attenti. Molto spesso gli utenti non ci fanno caso, ma qualsiasi truffa potrebbe nascondersi all’interno di un testo anche mal strutturato. Sta succedendo proprio questo negli ultimi giorni, con diversi utenti che per pura curiosità finiscono addirittura per cliccare sui link presenti nelle e-mail. Queste, provenendo da malviventi e organizzazioni create proprio con tale scopo, portano alla rovina diverse persone senza che queste neanche se ne accorgano. Quello in basso è un chiaro esempio di truffa phishing:

“Come stai?. Vorrei che tu lo facessi un po ‘di attenzione leggere il mio messaggio.

Io sono una donna sincera dalla Repubblica del Kirghizistan, Il mio nome è e Irinka.

Io sono ora 36 anni. Non voglio troppo giovane.

La mia città natale Bishkek. Io sono una ragazza semplice.

Io non ho figli e sono single. Potrei prendere in considerazione l’idea di andare in in un altro paese.

Spero che tu sia un uomo che volevo trovare. Non ho trovato la persona onesto qui.

Per sbaglio ho trovato per caso il tua contatto su un’app di appuntamenti e volevo scriverti. Spero davvero che tu sia un uomo brav’.

Sto cercando sentimenti veri. Non rispondermi se non sei interessato una relazione.

Parlami del tuo passatempi? Spero che troveremo interessiin comune.

Vorrei che tu ci parlassi della tua personalità. Non devi rispondermi se stai cercando rapporti frivoli.

Ma sarei felice di continuare una contatto reciproco. Scusate se ho commesso errori nello scrivere.

Saluti, Irinka.“