Se state pensando di sottoscrivere una nuova promozione sul vostro smartphone o di cambiare quella che avete attualmente in uso sicuramente tra le varie opzioni da considerare, dovete aggiungere Kena Mobile, il provider italiano è molto famoso e offre ogni mese un catalogo aggiornato con tante promozioni pensate per soddisfare tutti gli utenti.

Ecco dunque che proprio all’interno di questo contesto il provider recentemente ha deciso di lanciare una nuova promo a tema Halloween, sul suo sito ufficiale è infatti disponibile un’offerta decisamente da brividi che garantisce ottime caratteristiche ad un prezzo assolutamente competitivo, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una promo da paura

Come potete leggere dal banner ufficiale preso direttamente dal sito ufficiale dell’operatore Kena ha lanciato una promozione dedicata al periodo di Halloween che offre caratteristiche decisamente da paura, a 6,99 € al mese infatti li porterete a casa 130 GB di traffico dati in 4G che aumentano a 230 se decidete di attivare la ricarica automatica, in più avrete a disposizione minuti limitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, Per di più, fornendo i vari consensi commerciali potrete godere di un costo di attivazione pari a zero, sicuramente ottime caratteristiche per una promo che costa meno di sette euro al mese.

Se dovesse essere interessati alla promozione tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Kena prima che quest’ultima scada e procedere all’attivazione direttamente online, i passi da seguire sono semplici e immediati e vi consentiranno di effettuare la portabilità nel caso abbiate già un altro operatore sulla vostra Sim o attivare un nuovo numero sul quale poi sottoscrivere la promozione desiderata, della quale non sappiamo la durata in essere, dunque vi suggeriamo di procedere immediatamente nel caso potesse interessarvi la sua attivazione.

Per ulteriori informazioni, ovviamente attenetevi a quanto presente sul sito ufficiale dell’operatore che mette a disposizione ogni singolo dettaglio commerciale.