Una delle migliori offerte Amazon dell’ultimo periodo va indiscutibilmente a toccare il Google Pixel 8, il modello della precedente generazione, ma comunque ancora perfettamente in linea in termini di prestazioni e di performance generali, con la sua possibilità di mettere a disposizione caratteristiche tecniche di altissimo livello.

Come al solito, Google sceglie di partire con uno smartphone non particolarmente grande ed ingombrante, infatti le sue dimensioni si fermano a 150,5 x 70,8 x 8,9 millimetri di spessore, con un peso di 187 grammi, il quale comunque offre resistenza all’acqua e alla polvere, per una maggiore facilità di utilizzo in determinati ambiti ed ambienti. Il processore è l’ottimo Google Tensor G3, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Immortalis-G715S, e la configurazione di base con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (ricordiamo che la precedente non è in alcun modo espandibile con l’ausilio di una microSD).

Google Pixel 8: una promozione inaspettata su Amazon

La promozione va a ridurre di molto la spesa che l’utente si immagina di dover sostenere per il suo acquisto, poiché a tutti gli effetti sarà possibile mettere le mani su un prodotto che invece che costare 799 euro, sarà necessario pagare solamente 549 euro, approfittando così della riduzione del 31% sul valore listino. Collegatevi qui per l’acquisto.

il display è un pannello da 6,2 pollici di diagonale, un bellissimo OLED che raggiunge un refresh rate fino a 120Hz, con una densità pixel 424 ppi, ed anche 16 milioni di colori, il tutto con risoluzione 1080 x 2400 pixel (e protezione Gorilla Glass Victus). Il comparto fotografico è composto da due sensori, almeno per quanto riguarda la parte posteriore, di cui il principale è da 50 megapixel, mentre il secondario è da 12 megapixel, utilizzato come ultragrandangolare.