L’elettronica e la tecnologia fanno indubbiamente parte della nostra vita, che lo vogliamo oppure no, sono talmente tanti i prodotti su cui facciamo affidamento, che risulta quasi difficile non trovare la giusta offerta per le nostre finanze o necessità. Oggi su Amazon possiamo trovare una buona promozione applicata sul De’Longhi EO14902.W, un forno elettrico che può fungere da sostitutivo per il forno tradizionale, soprattutto per le famiglie composte da solamente una persona.

Il prodotto ha una capacità complessiva di 14 litri, presenta termostato regolabile, il che gli permette di scegliere correttamente la temperatura con la quale viene cotto l’alimento, con 5 funzioni di cottura tra cui poter optare, ed approfittare anche della luce interna, in modo da andare a vedere dall’esterno ciò che viene inserito nello stesso.

Forno elettrico De’Longhi in offerta su Amazon

Prodotto a dir poco essenziale per le vostre cucinate domestiche, il forno elettrico De’Longhi viene proposto al pubblico con un valore di listino di 199 euro, cifra che Amazon riesce a ridurre del 48%, una percentuale davvero molto elevata, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 104,99 euro. Per l’acquisto vi potete collegare a questo link.

Le sue dimensioni sono molto importanti da conoscere, proprio perché è un prodotto che non può essere incassato, essendo presenti sulla superficie delle camere d’aria utilizzate per l’aerazione ed il raffreddamento, nello specifico raggiunge 52 x 41 x 26 centimetri. La temperatura può raggiungere al massimo i 220 gradi, all’interno della confezione si trovano 2 griglie cromate, una leccarda ed un vassoio raccogli briciole. Le cinque funzioni di cottura di cui vi abbiamo parlato sono: cottura ventilata, tradizionale, scongelamento, riscaldamento o grill, tutto il necessario per raggiungere le singole necessità degli stessi utenti che potrebbero avere in fase di utilizzo.