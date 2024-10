Se avete intenzione di sottoscrivere una nuova promozione sul vostro numero di telefono, certamente un’opzione da prendere in considerazione è il noto provider italiano ho mobile, Quest’ultimo infatti, vanta una storia decisamente affidabile, dal momento che nel corso della sua operatività ha da sempre garantito servizi efficaci ed efficienti.

Ogni mese il provider offre a tutti gli utenti un catalogo di offerte aggiornato con tantissime possibilità, pensate per accontentare tutti gli utenti presenti e venire incontro alle loro necessità economici con promozioni stratificate e con prezzi adatti a tutte le tasche.

Per l’arrivo dell’autunno, ovviamente anche il provider viola ha cambiato le promozioni disponibili sul proprio sito ufficiale proponendone una che unisce l’utile al dilettevole, a meno di 10 € infatti vi porterete a casa tutto ciò che è necessario e addirittura la connessione in 5G.

La promo più completa

La promozione in questione offre a 9,99 € al mese 200 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS limitati verso tutti, nel dettaglio la promo è riferita a due categorie di utenti, a coloro che attivano un nuovo numero, i quali pagheranno 2,99 € di attivazione e per loro la Sim sarà completamente gratuita, ai quali si accostano coloro che invece effettuano la portabilità per i quali la Sim sarà ugualmente gratuita e il costo di attivazione partirà da 2,99 € ma solo se l’operatore di provenienza sarà presente all’interno di una lista di operatori indicata dal provider, ecco la lista in questione: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder.

In caso contrario il costo di attivazione salirà a ben 29,90 euro, una cifra dieci volte maggiore.