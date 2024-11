Il lancio di Xiaomi SU7 ha stupito il settore automotive ma il brand tecnologico cinese è riuscito a superare se stesso. In queste ore si è tenuta la presentazione della SU7 Ultra, una vera e propria supercar basata sulla berlina elettrica che abbiamo imparato a conoscere.

Le forme generali e il design tra le due versioni restano simili, se non si considera l’enorme spoiler posteriore, ma a cambiare drasticamente sono le prestazioni. Xiaomi SU7 Ultra è caratterizzata da tre motori elettrici che erogano una potenza combinata di 1.138 kW pari a circa 1.520 CV.

Grazie a tutta questa potenza, unita alla coppia massima di 1.770 Nm, lo scatto da zero a cento chilometri orari è fulmineo. La casa dichiara che la vettura può passare da 0 a 100 km/h in appena 1,98 secondi e da 0 a 200 km/h in 5,86 secondi. La percorrenza di un quarto di miglio, circa 400 metri, avviene in 9,23 secondi mentre la velocità massima raggiungibile è di 350 km/h.

Xiaomi SU7 Ultra è una supercar da oltre 1.500 CV in grado di scattare da zero a cento in appena 1,98 secondi

Al fine di poter gestire la potenza, Xiaomi ha scelto di equipaggiare a bordo della SU7 Ultra una batteria Qilin 2.0 prodotta da CATL. La capacità è di 93,7 kWh con una potenza di scarica massima di 1.330 kW. Inoltre, la batteria è in grado di erogare oltre 800 kW quando lo stato di carica si trova al 20% del totale. Il produttore ha anche lavorato per ottimizzare la fase di ricarica, con la vettura che è in grado di passare dal 10% all’80% in appena 11 minuti.

Per realizzare la Xiaomi SU7 Ultra è stato necessario apportare alcuni cambiamenti alla variante originale. L’estetica della vettura è stata rivista per risultare più aggressiva e la carrozzeria è stata ampliata per poter distribuire meglio i pesi e integrare lo spoiler posteriore e il diffusore attivo.

La vettura, inoltre, è dotata di pneumatici Pirelli P Zero 5 e freni in ceramica di dimensioni generosissime. Le Akebono a 6 pistoncini sull’asse anteriore e a 4 pistoncini sull’asse posteriore conferiscono un potere frenante da supercar. Lo spazio di arresto da 100 km/h è di 30,8 metri.

Xiaomi SU7 Ultra è già preordinabile in Cina e sarà venduta al prezzo di circa 114 mila dollari ma le vendite inizieranno a marzo 2025. Circa 10 minuti dopo la conclusione della presentazione, la vettura ha già totalizzato quasi quattromila ordini e molti altri arriveranno nel corso delle prossime ore.