Il successo della Xiaomi SU7 ha sorpreso tutti, dagli appassionati del settore automotive agli addetti ai lavori. La prima vettura del gruppo, una EV di fascia alta, ha lasciato senza parole perfino Jim Farley, CEO di Ford Motor Company.

Il dirigente del colosso statunitense ha rilasciato una serie di dichiarazioni nel corso del podcast Everything Electric Show verso Xiaomi e la sua vettura. Con sorpresa di tutti i follower del podcast, Farley ha dichiarato che la vettura che usa quotidianamente da circa sei mesi non è una appartenente al gruppo Ford ma una Xiaomi SU7.

“L’abbiamo volata da Shanghai a Chicago e l’ho guidata per sei mesi, e non voglio rinunciarci” ha affermato Farley ai microfoni di Everything Electric Show. Uno dei motivi di questa scelta è da ricercare nell’attenzione di Farley verso il tema dell’elettrificazione. Il CEO di Ford sta spingendo affinché l’azienda che dirige possa ampliare la propria offerta di EV per il pubblico americano e internazionale.

Jim Farley, CEO di Ford Motor Company, ha dichiarato che la sua vettura principale nell’ultimo periodo è proprio una Xiaomi SU7

Inoltre, il CEO di Ford non si è limitato a questo ma ha continuato dicendo che la Xiaomi SU7 è semplicemente fantastica. Un aspetto che ha sottolineato è come la produzione dei prossimi sei mesi sia già esaurita, nonostante l’azienda produca tra le 10 mila e le 20 mila vetture al mese.

La scommessa di Xiaomi, quindi, sembra vinta per il momento. Il passaggio dall’elettronica di consumo al settore automotive ha superato le aspettative. Il brand punta ad incrementare la propria quota di mercato con il lancio di ulteriori modelli nel corso dei mesi.

La nuova SU7 è solo l’inizio pe runa gamma che si amplierà includendo sia SUV che veicoli ad altissime prestazioni. Possiamo aspettarci che Ford intensifichi la ricerca e sviluppo sugli EV, presentando un modello in grado di competere con il rivale Xiaomi.