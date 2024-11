Come ogni settimana, Epic Games regala dei giochi a tutti i propri utenti ma questa volta l’offerta è assolutamente imperdibile. Nel periodo di tempo compreso tra il 31 ottobre e il 7 novembre, gli utenti registrati alla piattaforma potranno aggiungere alla collezione Witch It e Ghostwire: Tokyo.

Ricordiamo che entrambi i titoli dovranno essere formalmente “acquistati” prima di poterli aggiungere alla propria libreria. Collegandosi alla pagina ufficiale dello store tramite app su PC o sito web, si potrà accedere alla sezione dedicata ai giochi gratuiti.

Gli utenti dovranno procedere all’acquisto come qualsiasi altro gioco anche se il carrello avrà valore totale pari a zero. Una volta conclusa la procedura e ricevuta l’email di conferma, il titolo risulterà associato all’account e sarà possibile procedere con il download.

A partire dalle ore 17.00 del 31 ottobre sarà possibile scaricare gratuitamente due titoli a tema magia e sovrannaturale da Epic Games Store

Il primo dei due titoli gratuiti è Witch It, un gioco che porta l’esperienza del nascondino nel mondo digitale. All’interno di un mondo fiabesco dallo stile cartoon, i giocatori saranno collegati in multiplayer per superare le varie sfide.

Tra le varie modalità di gioco, spicca quella dedicata alla ricerca di particolari oggetti nascosti. Tuttavia, la sfida certamente più divertente è quella in cui è possibile nascondersi a propria volta per scappare dagli avversari e ingannarli.

Il secondo titolo offerto da Epic Games, invece, è Ghostwire: Tokyo. Il regalo da parte della piattaforma è certamente ben gradito, considerando i circa 60 euro di costo se acquistato senza sconti o offerte. In questo titolo realizzato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda Softworks ci permette di esplorare una Tokio assediata da spiriti malvagi. I giocatori dovranno esplorare il mondo di gioco utilizzando le proprie abilità psichiche e paranormali per sconfiggere i demoni che infestano la metropoli.

Sarà possibile riscattare entrambi i giochi a partire dalle ore 17 del 31 ottobre e la promozione resterà valida fino alle 16.59 del 7 novembre.