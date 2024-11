iPhone 17: è partita la fase di test e produzione

Apple ha dato il via alla produzione e ai primi test di iPhone 17, in arrivo nel 2025. La novità? Per la prima volta, Apple sta svolgendo questa fase iniziale in India, segnando un cambiamento significativo rispetto al passato, quando questi processi venivano gestiti unicamente in Cina. Questa decisione sembra riflettere una crescente fiducia nei talenti e nelle risorse indiane, oltre che una volontà di diversificare la produzione.

La fase di avvio, nota come New Production Introduction (NPI), è cruciale: tra maggio e ottobre, il prototipo dell’iPhone prende forma, trasformandosi da idea a prodotto concreto pronto per la produzione su larga scala. Questo è il momento in cui si definiscono materiali, design e strumenti da utilizzare, il tutto per assicurare un alto livello di qualità.

iPhone 17, i primi testo partono dall’India

Negli ultimi anni, Apple ha ampliato la produzione di iPhone in India, coinvolgendo alcuni modelli Pro, ma questa è la prima volta che il Paese gestisce il delicato processo NPI. Dietro questa scelta c’è anche il desiderio di Apple di ridurre la dipendenza dalla Cina, visti i rapporti non sempre semplici con gli Stati Uniti.

L’espansione in India sembra portare buoni risultati: nei primi sei mesi del 2024, le esportazioni di iPhone prodotti nel Paese sono cresciute di un terzo. Apple lavora qui con tre fornitori chiave – Foxconn, Pegatron e Tata Electronics – e se i test sull’iPhone 17 andranno bene, in futuro altre fasi produttive potrebbero essere spostate in India.

L’iPhone 17 è ora in fase di perfezionamento, e si prevede che la produzione di massa inizi nel 2025 per arrivare sugli scaffali a settembre. L’India si sta consolidando come hub strategico, non solo per diversificare, ma anche per rafforzare la presenza di Apple a livello globale. Tutto dunque è partito ufficialmente e bisognerà attendere almeno fino al prossimo mese di settembre 2025, ma intanto gli utenti cominceranno a farsi un’idea.