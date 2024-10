Truffa con un messaggio: gli utenti ci sono cascati ed hanno perso soldi

Una nuova truffa in corso tramite e-mail starebbe turbando gli utenti in queste ore. Un testo molto particolare ha preso il sopravvento facendo credere alle persone di poter investire ricavando ingenti guadagni ma non è così. Quello che sta accadendo è solo un inganno: un vero tentativo di phishing pronto a fregare gli utenti anche più esperti.

Truffa in corso: il messaggio propone un finto investimento, state molto attenti

Quelle che trovate qui sotto a tratti possono sembrare parole reali e veramente indicate per chi vuole investire con grandi risultati. Attenzione però: si tratta di una truffa, la quale è pronta a rubare i dati degli utenti e anche i loro soldi in poco tempo. Il testo è proprio qui sotto per fornire un esempio al pubblico:

“Il mio nome è Robert Philips. Sono uno specialista in outsourcing certificato {COS} con sede nel Regno Unito. In virtù della mia professione, ho il mandato del mio cliente di reperire un gestore di investimenti/fondi o un imprenditore con una vasta esperienza da qualsiasi parte del mondo che sarà disposto e pronto a gestire il capitale di investimento del mio cliente per un lungo periodo di 10 anni e di cui sopra senza interferenze da parte del titolare effettivo finale, direttamente o indirettamente.

Inoltre, se ritieni interessante questa offerta, tratterrai il 15% del capitale di investimento come commissione di gratificazione, commissione e commissione di gestione dell’investimento. Inoltre, allo stesso tempo tratterrai il 30% dell’utile netto dal capitale di investimento del cliente per gestire l’investimento in modo soddisfacente. Il ritorno sull’investimento {ROI} pagabile annualmente al mio cliente sarà determinato da te e infine, se sei eminentemente qualificato per lavorare con noi come specificato nel presente documento, presenta gentilmente te stesso, la tua azienda e il tipo di attività che svolgi al fine di valutare le tue qualifiche. Inoltre, aggiungi il tuo numero WhatsApp per una comunicazione più efficace.

Veramente tuo,

Robert Philips, COS“.