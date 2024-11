realme punta ai 100 milioni di smartphone AI entro tre anni con il lancio del GT 7 Pro

realme ha svelato un ambizioso piano per i prossimi tre anni: vendere 100 milioni di smartphone dotati di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Il marchio ha lanciato questa strategia durante l’evento “Cavallo di battaglia dell’AI”, presentando il nuovo realme GT 7 Pro, pronto a essere il primo rappresentante di questa rivoluzione tecnologica. Questo dispositivo di punta arriverà a novembre e punta a offrire prestazioni d’avanguardia grazie alla collaborazione con Qualcomm e Google.

realme GT 7 Pro e l’avanzata dell’AI

Il nuovo smartphone in arrivo avrà un peculiarità fondamentale: al suo interno vedrà mettere in moto tutto direttamente dal nuovo Snapdragon 8 Elite. Si tratterà a tutti gli effetti di un “AI Performance Flagship”, il quale riuscirà ad offrire prestazioni elevate grazie a tecnologie di intelligenza artificiale integrate al suo interno.

Con un design ispirato all’esplorazione di Marte, questo nuovo dispositivo combina potenza, efficienza e innovazione in un unico smartphone. realme UI 6.0, la nuova interfaccia del marchio, offre un design dinamico che migliora l’interattività, dando agli utenti un’esperienza intuitiva e fluida, dove l’AI ottimizza funzionalità e prestazioni.

Le funzionalità AI del GT 7 Pro non si limitano alla potenza. Ad esempio, la funzione “AI Sketch to Image” permette di trasformare schizzi in immagini dettagliate, stimolando la creatività degli utenti. La tecnologia “AI Motion Deblur” e “AI Telephoto Ultra Clarity” rendono le foto nitide e dettagliate anche in condizioni di movimento. Nel settore gaming, il GT 7 Pro introduce “AI Game Super Resolution”, che migliora la qualità visiva dei giochi, portando la risoluzione fino a 1,5K, per un’esperienza di gioco immersiva su titoli come PUBG e Genshin Impact.

NEXT AI e una visione per il futuro

Lanciando il NEXT AI Lab, realme punta a sviluppare innovazioni in tre ambiti chiave: efficienza AI, imaging e gaming. Con questo progetto, realme non vuole solo innovare la tecnologia AI, ma anche creare un ecosistema che stimoli la creatività e il coinvolgimento degli utenti. Con il motto “Ispirare, immaginare, innovare”, realme apre una nuova era, invitando gli utenti a esplorare le potenzialità dell’AI, supportando la loro immaginazione e proiettando il marchio verso il futuro dei flagship.