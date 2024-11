L’aggiornamento di Windows 11 24H2, o 2024 Update, non è disponibile per tutti. Le ragioni di questa scelta, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero essere legate a varie misure di protezione applicate da Microsoft. Di recente, il sito Bleeping Computer ha condiviso un elenco dettagliato di questi blocchi di sicurezza che l’azienda di Redmond ha implementato per limitare l’installazione su alcuni dispositivi con problematiche conosciute. Questo sistema di gestione degli aggiornamenti è pensato per prevenire incompatibilità tra hardware o software e nuove patch. In modo da impedire che aggiornamenti potenzialmente rischiosi siano proposti a computer con già alcune problematiche.

Windows 11 24H2: i dispositivi e le applicazioni interessati dai blocchi

Il sistema di blocchi, anche se efficace, però potrebbe confondere gli utenti. Spesso, su Windows Update appare un messaggio generico che segnala un possibile problema di compatibilità. Ma quest’ ultimo non indica chiaramente il motivo specifico del blocco. Tale approccio ha portato quindi diverse persone a domandarsi come sia possibile risolvere il problema. Bypassare queste restrizioni è sconsigliato. Poiché potrebbe compromettere la stabilità del sistema operativo. In alcuni casi, basta rimuovere un’applicazione inutilizzata per risolvere il blocco. Anche se potrebbero volerci fino a 48 ore affinché l’aggiornamento diventi effettivamente disponibile.

Alcuni dispositivi specifici, come i laptop ASUS X415KA e X515KA, sono tra i più colpiti, con problemi di compatibilità che causano frequenti schermate blu (BSOD). Gli scanner di impronte digitali non riescono a leggere correttamente, costringendo a usare il PIN o password. Anche la tecnologia Intel Smart Sound (SST) presenta problemi che portano a crash. Ma l’innovazione dei driver potrebbe risolvere la questione. Le webcam integrate, ancora, causano bug nelle funzionalità di riconoscimento facciale, problema riscontrato in alcuni modelli recenti.

Sul fronte software, applicazioni come Asphalt 8, programmi di personalizzazione dello sfondo e il sistema Easy Anti-Cheat, ampiamente usato nei giochi online, mostrano difetti di compatibilità. Anche Voicemeeter, noto per il mixing audio, e Safe Exam Browser, progettato per l’uso scolastico, potrebbero non funzionare correttamente senza aggiornamenti. Microsoft e i produttori stanno lavorando per risolvere queste problematiche. Anche se per ora dovremmo attendere la risoluzione di questi blocchi per poter accedere all’aggiornamento Windows 11 24H2.