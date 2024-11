La nota azienda cinese Realme si sta preparando al lancio del suo prossimo smartphone top di gamma quest’ultimo rappresenterà una vera e propria rivoluzione per la nota azienda dal momento che introdurrà caratteristiche tecniche davvero impressionanti, prima fra tutte ovviamente e il processore dal momento che sarà il nuovo top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite, abbinato ad un display OLED Samsung Eco², una batteria da ben 6.500 mAh con ricarica da 120 W e certificazione IP69.

tutte caratteristiche decisamente di altissimo livello che però stanno influenzando in modo significativo il prezzo di vendita del prodotto, quest’ultimo infatti, basandoci sui pre ordini iniziati da poco, sembra sia lievitato e non poco, é infatti passato dai 440 € del modello precedente agli attuali 520 €, prezzo ottenuto facendo il cambio netto con la valuta cinese, non si sa però quale sarà il costo reale nel mercato internazionale al netto di dazi e tasse sull’importazione, sicuramente però si tratta di un aumento importante pari al 17,5%.

Secondo i dati a disposizione l’aumento del prezzo non è tanto legato a un cambio della situazione economica del paese, bensì si tratta di un aumento direttamente connesso all’aumento dei costi di produzione delle varie componenti inserite all’interno dello smartphone, il processore è il maggiore colpevole dal momento che, come emerso nelle scorse settimane, produrlo costa molto di più rispetto alla generazione precedente.

Probabili specifiche tecniche