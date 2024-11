Xiaomi ha svelato l’attesissimo HyperOS 2 in un evento in Cina. In cui ha presentato anche i nuovi modelli Xiaomi15, i tablet Pad 7 e il Watch S4. HyperOS2 rappresenta l’evoluzione dell’interfaccia utente basata su Android introdotta l’anno scorso. Essa porta con sé tre innovazioni tecnologiche essenziali. Ovvero l’ HyperCore, HyperConnect e HyperAI. Questi avanzamenti mirano a migliorare performance, connessione e intelligenza artificiale sui dispositivi Xiaomi, che debutteranno già con il nuovo sistema. HyperOS 2 sarà infatti integrato sugli ultimi dispositivi lanciati. Tra cui gli Xiaomi 15 e Pad 7, progettati per sfruttare al massimo le nuove funzionalità del sistema.

Xiaomi: le funzionalità di HyperOS 2, intelligenza artificiale e connessione multidevice

Una delle principali novità di HyperOS2 è il miglioramento dell’utilizzo della CPU, ottenuta grazie a una nuova gestione della memoria e delle risorse I/O. Tale combinazione ha consentito agli ingegneri di Xiaomi di ridurre del 19% il tempo di inattività della CPU, potenziando così la fluidità operativa. Anche la connettività ha subito importanti miglioramenti. Le nuove tecnologie per Bluetooth, Wi-Fi e 5G garantiscono una connessione stabile e continua. Perfino in aree dove solitamente vi sono interruzioni. Con l’introduzione di queste novità, l’ azienda punta a consolidare la sua presenza nel settore tecnologico. Offrendo agli utenti un’esperienza sempre più fluida e interattiva.

HyperOS2 introduce nuove funzioni di intelligenza artificiale che arricchiscono l’esperienza utente. L’ opzione AI Magic permette ora di trasformare schizzi in disegni e animare sfondi statici con effetti dinamici che riproducono scene naturali o urbane. Anche la sicurezza gode dell’ IA, con tecnologie anti-frode e anti-deepfake. HyperCore, uno dei tre pilastri del sistema, gestisce stabilità, grafica e sicurezza, migliorando la reattività dell’interfaccia. Mentre nuove schermate home e di blocco offrono maggiori possibilità di personalizzazione. Tra le altre novità si contano widget rivisti e un’inedita esperienza di navigazione tramite transizioni fluide.

Per quanto riguarda la connettività, il sistema HyperConnect facilita il controllo dei dispositivi Xiaomi attraverso una gestione centralizzata. Gli utenti possono interagire con il proprio smartphone da tablet e smartwatch, e persino effettuare copia e incolla tra diversi dispositivi. Il dual camera streaming, poi, permette di condividere video tra device in tempo reale. Una funzione utile per collaborazioni e intrattenimento. L’aggiornamento per HyperOS 2 è già disponibile in versione beta in Cina. Il lancio ufficiale partirà a novembre 2024 su vari modelli. Tra cui Xiaomi14 Ultra, Mix Fold 4 e Redmi K70.