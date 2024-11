WhatsApp introduce una nuova funzione che permetterà di aggiungere contatti senza dover usare il numero di telefono. L’annuncio è stato dato dagli sviluppatori della piattaforma di messaggistica, che hanno confermato come tale innovazione renderà più facile e sicuro comunicare con i propri contatti. Indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Fino a oggi, per salvare nuovi contatti su WhatsApp, era necessario inserire il numero manualmente o usare il codice QR, opzioni disponibili solo su dispositivi mobili. Con il nuovo aggiornamento, invece, sarà possibile aggiungere contatti anche su WhatsAppWeb. Su sistemi Windows e su altri smartphone collegati allo stesso account, semplificando notevolmente l’esperienza d’uso complessiva.

WhatsApp: novità nella gestione dei contatti, separazione e privacy migliorata

La nuova modalità si rivela particolarmente utile. In particolare in situazioni di smarrimento del telefono o per chi utilizza più dispositivi. I contatti saranno archiviati in un sistema cloud protetto dalla tecnologia IPLS (Identity Proof Linked Storage). Il quale garantisce la massima sicurezza attraverso una chiave crittografica univoca e accessibile esclusivamente al titolare dell’account. Ciò significa che i contatti non saranno più strettamente legati al dispositivo ma all’account.

Oltre alla possibilità di aggiungere account senza numero, WhatsApp introduce un’opzione per salvare i contatti direttamente nell’applicazione. Dunque senza sincronizzarli automaticamente con la rubrica del telefono. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi condivide il proprio dispositivo con altre persone. Oppure per chi preferisce mantenere separati i contatti personali da quelli professionali. Come descritto nel blog ufficiale dell’ app, l’aggiornamento risponde a una crescente domanda di privacy e flessibilità nella gestione dei contatti.

Infine, la nota piattaforma sta anche lavorando su una nuova opzione che consentirà di aggiungere e gestire nuovi nominativi utilizzando uno username anziché il numero di telefono. Questo ulteriore livello di privacy, simile a quello offerto da piattaforme come Telegram, permetterà agli utenti di comunicare. Senza dover rivelare, come detto, il proprio numero. L’iniziativa rappresenta un passo avanti molto importante. In quanto la piattaforma punta a offrire maggiore controllo sui propri dati. Rispondendo così alle esigenze di una crescente fetta di persone. Particolarmente quelle attente alla sicurezza e alla riservatezza.