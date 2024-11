Questo dettaglio dimostra a tutti gli effetti che presto ilLa distanza tra l’esordio di OnePlus 12 in Cina a inizio dicembre 2023 e l’arrivo in Europa a fine gennaio 2024 è stato di circa due mesi: dato che che, è possibile quindi che debutterà nella scena internazionale entro la fine dell’anno, anche se per il momento si tratta solo di speculazioni e di supposizioni. Del nuovissimo OnePlus 13 sappiamo già alcuni dati certi, rivelati dallo stesso produttore. In primis, partendo dal design, col grande elemento circolare comprendente le fotocamere posteriori che continua a caratterizzare l’estetica dello smartphone cinese. Poi, uno degli elementi più significativi riguarda la scheda tecnica e l’impressionante batteria dacon supporto per ricarica cablata ae wireless a 50 W. Sotto lo scheletro, inoltre, c’è l’ultimo processore di vertice di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Elite . OnePlus 13 sarà dotato di una triplacon una principale LYT-808 da 50 MP, una ultra-grandangolare da 50 MP e un obiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x. Per quanto riguarda ilinfine, l’azienda non ne ha ancora rivelato le dimensioni ufficialmente, ma ha fornito una serie di specifiche, fra cui unLTPO AMOLED Oriental X2 8T di seconda generazione prodotto da BOE, con refresh rate a 120 HZ, HDR10+, Dolby Vision, Intelligent Eye Protection 4.0 di TÜV Rheinland e Glove Touch e Rain Touch 2.0 per un migliore utilizzo coi guanti e sotto la pioggia.