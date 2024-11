Se parliamo di TDK che cosa vi viene in mente? Sicuramente per un attimo tornerete indietro nel tempo per pensare alle videocassette che per anni hanno fatto parte della nostra vita. La multinazionale giapponese non ha terminato la propria produzione di videocassette per registratori VKS per chiudere i battenti.

TDK è presente anche nel settore delle quattro ruote, ambito in cui si occupa di fornire elementi come sensori, componenti e altre soluzioni utili per le case costruttrici di auto. Case costruttrici del tutto importanti se consideriamo che alcune delle sue tecnologie saranno presenti su veicoli della prossima stagione di Formula E. Scopriamo insieme tutti i dettagli su un brand che la maggior parte di noi conosce solamente per le nostalgiche videocassette.

TDK porta le sue tecnologie nella Formula E

Lavorando a tecnologie che vanno oltre le soluzioni tech usate giornalmente, TDK porta avanti un importante lavoro per affermare la propria presenta anche in un settore in netto sviluppo come quello automobilistico e, in questo caso, delle auto elettriche.

Non manca, al proposito, l’entusiasmo per i risultati raggiunti tanto che il presidente e ceo della multinazionale giapponese TDK ha colto l’occasione per sottolineare che gli ingegneri del marchio, McLaren Racing e i loro partner si impegneranno per interagire e imparare gli uni dagli altri per creare insieme nuove innovazioni.

Non a caso, anche il ceo di McLaren Racing, Zack Brown, è convinto che la partnership sia indispensabile per poter ottimizzare e accelerare gli attuali target nel settore e condividere importanti insegnamenti sia dal mondo degli sport motoristici che da quello automobilistico. Inutile, dunque, sottolineare che TDK mira ad avvalersi del settore del motorsport per poter lanciare nuove soluzioni per l’auto elettrica.

Quel che sappiamo, al momento, è che l’azienda giapponese porterà alcune delle sue tecnologie sulla monoposto elettrica Nissan e-4ORCE 05. Vettura che il NEOM McLaren Team utilizzerà a partire dalla prossima stagione di Formula E.