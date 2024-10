È arrivata la sentenza per il caso tra Google ed Epic. Secondo quanto dichiarato dal giudice James Donato l’azienda di Mountain View dovrà aprire il suo Store alla concorrenza per tre anni. Il provvedimento dovrà partire dal 1 novembre 2024 e porterà Google a modificare le politiche riguardo il sistema di pagamento del suo Play Store.

Nello specifico, l’azienda di Mountain View dovrà cessare di imporre il proprio sistema di pagamento agli sviluppatori Android. In questo modo sarà possibile informare gli utenti riguardo ulteriori opzioni di pagamento alternative all’interno del Google Play Store.

Google perde contro Epic? Ecco cosa è emerso

La sentenza deriva da una lunga contesa legale avviata nel 2020. Con quest’ultima, Epic Games aveva l’obiettivo di contrastare il sistema di pagamento del 30% imposto sia da Google che da Apple. Adottando le nuove regole sarà possibile stimolare la concorrenza ed offrire maggiori libertà agli sviluppatori.

Cosa cambia per Google. Con il nuovo sistema, l’azienda di Mountain View non potrà più condividere i profitti delle app con terze parti che distribuiscono applicazioni Android o con coloro che progettano di lanciare nuove piattaforme. Inoltre, non potrà incentivare i produttori di dispositivi o le compagnie telefoniche a preinstallare Google Play, penalizzando potenziali store rivali.

La sentenza prevede anche la presenza di un comitato tecnico. Quest’ultimo sarà composto da tre membri, selezionati da Epic Games e Google, e avrà il compito di risolvere eventuali controversie. È importante sottolineare che, anche se ci saranno tali limitazioni, Google potrà adottare “misure ragionevoli” per garantire la sicurezza e la verifica delle app distribuite. Inoltre, potrà richiedere un compenso per aver fornito tali servizi.

Google però ha già annunciato che intende appellarsi alla decisione presa. In ogni caso, è chiaro come il settore degli Store Android stia subendo diversi cambiamenti che modificheranno l’esperienza degli utenti con quest’ultimi già nel corso dei prossimi anni.