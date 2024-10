A quanto pare Epic Games vuole muoversi in grande sembra infatti che la nota azienda che si occupa della distribuzione di videogiochi molto presto, come già succede per pc, lancerà la possibilità di ricevere i titoli completamente gratuiti dallo Store anche su dispositivi mobile, ad annunciarlo è stato il general manager Steve Allison in un’intervista.

Tante novità per utenti e sviluppatori

Questa strategia effettivamente non è nulla di nuovo dal momento che già sul pc il noto Store che distribuisce videogiochi lo fa da parecchi anni, ciò ha contribuito ad aumentarne la popolarità smisuratamente, rendendo di fatto molto appetibile la piattaforma, stando alle dichiarazioni del general manager tutto è pronto e il lancio avverrà per la fine dell’anno, nello specifico nell’ultimo trimestre del 2024.

Assieme all’annuncio dell’arrivo dei titoli gratuiti per Android e iOS, il general manager ha anticipato anche delle novità per gli sviluppatori che renderanno l’Epic Games Store decisamente molto più appetibile, sembra infatti che le royalties per utilizzare lo Store scenderanno dal 30% normalmente presente su store come App Store e Google Play, al 12%, in più sarà possibile azzerarle completamente per un lasso di tempo pari a sei mesi se si decide di lanciare un’applicazione come esclusiva temporale a favore di Epic.

Insomma sembra che Epic stia ragionando davvero in grande e voglia dare il colpo definitivo agli store rivali anche su mobile, non a caso l’azienda in questione è da poco uscita da una diatriba legale con Apple relativa proprio ai sistemi di pagamento in game e alle tasse da pagare ad Apple per utilizzarli, ciò spiega anche il perché dell’attesa, infatti il general manager ha sottolineato come ci sia ad attendere che implementare un sistema di pagamento indipendente e del tutto nuovo è un’operazione che richiede tempo e tanto lavoro, Dal momento che quest’ultimo sarà per l’appunto completamente dissociato dai sistemi di Apple e Google.