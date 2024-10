Uno dei mercati nei quali c’è maggiore competizione per quanto riguarda il mondo dell’informatica è rappresentato sicuramente da quello dei laptop pc, recentemente infatti tantissimi produttori ha iniziato a proporre svariate scelte che montano al proprio interno hardware di vario genere pensato per offrire prestazioni di ottimo livello abbinate ad un’autonomia altrettanto soddisfacente.

allo stato attuale, il mercato sembra essere dominato dai pc con processore Snapdragon X Elite, nonostante ciò, però anche le aziende competitor stanno offrendo soluzioni di primissimo livello in grado di offrire prestazioni davvero soddisfacenti, abbiamo ad esempio AMD con i suoi Ryzen AI 300 e Intel con i Core Ultra V200, i quali offrono prestazioni di ottimo livello, soprattutto in termini grafici, grazie alla nuova architettura Xe2 Battlemage, la quale sta superando addirittura il livello delle soluzioni offerte da Apple con i suoi processori Silicon.

Un nuovo laptop visto in anteprima

Recentemente proprio per rimanere in questo segmento all’interno di un e-commerce cinese paragonabile a eBay è stato intravisto un nuovo Microsoft Surface laptop in vendita ad un prezzo di circa 1400 €, rimosso però dopo pochissimo tempo, quest’ultimo mostrava un processore Intel Core Ultra 7 2168V, abbinato ad una grafica integrata, Arc 140V, 32 GB di RAM è un SSD da 1 TB, standolo in indiscrezioni però il prezzo di vendita nel mercato europeo sarà molto più alto e dovrebbe corrispondere all’incirca a 2500 $, il design invece dovrebbe essere simile ai computer già visti fino a questo momento.

Leggendo queste indiscrezioni e ragionando un po’ in base al contesto di mercato, sicuramente questo computer rappresenterà la risposta di Microsoft nella competizione che gli abbiamo descritto sopra, non è un mistero infatti che la nota azienda volesse utilizzare i nuovi processori di Intel per i propri laptop portatili, ora l’unica cosa da fare è attendere per toccare con mano le prestazioni effettive di questi computer.