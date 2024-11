Gli utenti Instagram sono al centro di un nuovo dibattito a causa di alcune recenti dichiarazioni. Tutto ha avuto inizio con una dichiarazione di Adam Mosseri, amministratore delegato della piattaforma. Il CEO ha annunciato che presto verrà ridotta volutamente la qualità di alcuni video. Ovvero si fa riferimento ai contenuti che non ricevono un numero significativo di visualizzazioni.

Mosseri ha inoltre chiarito che questa scelta è reversibile. Ciò significa che, se un video che inizialmente non ha avuto molto successo dovesse diventare popolare in seguito, Instagram riadatterà la qualità all’originale. In tal modo il video torna nuovamente fruibile in alta definizione.

Instagram annuncia un nuovo cambiamento per i video

Il CEO ha giustificato tale processo di gestione dinamica della qualità come una misura per ottimizzare l’uso delle risorse. La questione ha suscitato particolare indignazione quando Mosseri ha dichiarato che Instagram dà “priorità alla qualità superiore” per i creator che ottengono un volume maggiore di visualizzazioni.

Per molti, tale politica sembra sfavorire intenzionalmente i piccoli creator, che vedono nei grandi influencer una competizione schiacciante. Alcuni utenti hanno accusato Instagram di voler indirizzare il traffico e le risorse verso coloro che già hanno un ampio seguito, penalizzando chi cerca di emergere e raggiungere un pubblico nuovo.

Mosseri ha cercato di minimizzare la questione affermando che, in fin dei conti, la differenza di qualità non sembra avere un grande impatto per la maggior parte degli utenti. Inoltre, suggerisce che gli spettatori sono più interessati al contenuto del video piuttosto che alla sua risoluzione tecnica.

Tale posizione non ha comunque soddisfatto molti utenti, soprattutto quelli che vedono nella decisione di Instagram l’ennesimo esempio di come le grandi piattaforme tendano a favorire gli influencer affermati. Ciò a discapito dei nuovi talenti. Alcuni creator temono che questa politica possa creare un circolo vizioso. Se i video dei piccoli creator su Instagram vengono declassati in qualità, sarà ancora più difficile per loro ottenere visualizzazioni sufficienti a migliorare il proprio posizionamento.