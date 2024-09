Amazfit Balance, ecco la versione beta dell'app Zepp

Amazfit, un nome di spicco nel settore degli smartwatch, continua a conquistare gli utenti con i suoi dispositivi indossabili apprezzati per l’autonomia e le funzionalità avanzate. Tra i modelli più recenti, l’Amazfit Balance ha ottenuto un notevole successo, attirando l’attenzione di molti appassionati. Questo smartwatch vanta un display da 1,5 pollici, con una luminosità massima di 1.500 nit. Offre misurazioni precise di vari parametri vitali, come frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno e qualità del sonno. Inoltre, è in grado di monitorare oltre 150 modalità sportive, rendendolo un dispositivo completo e versatile.

I possessori dell’Amazfit Balance possono iscriversi per contribuire allo sviluppo dell’app Zepp

In un recente post su Reddit, Amazfit ha annunciato la ricerca di volontari per testare una nuova versione beta della sua app Zepp. L’azienda Amazfit invita i possessori del Balance a partecipare attivamente a questo programma di testing, promettendo un’opportunità unica di contribuire al futuro del marchio. Gli interessati sono incoraggiati a iscriversi e a fornire feedback utili per migliorare l’esperienza utente. È importante notare che, essendo una versione beta, l’app potrebbe presentare vari problemi e malfunzionamenti, motivo per cui è consigliata solo a chi è consapevole dei rischi associati al testing di software non definitivo. Gli utenti che si iscriveranno riceveranno un APK della nuova versione beta di conseguenza l’installazione non influenzerà i dati salvati dalla versione stabile dell’app. Questa iniziativa rappresenta un’ottima occasione per i possessori di Amazfit Balance di esplorare nuove funzionalità e miglioramenti, contribuendo attivamente allo sviluppo del software.

Il futuro sembra essere decisamente roseo per l’azienda, con nuove funzioni in arrivo direttamente su una delle applicazioni più complete e diffuse in tutto il mondo, capace di accorciare di molto le distanze da tutte le altre realtà che oggi troviamo disponibili sul mercato, che offrono così un’ampia possibilità di godere di tante funzioni e funzionalità, inarrivabili fino a poco tempo fa.