Con l’avvicinarsi del lancio della serie Galaxy S25, le indiscrezioni sul Galaxy S25 Ultra – il più atteso della famiglia – iniziano a prendere forma. Tra le novità spiccano le possibili colorazioni: secondo il noto leaker Ice Universe, Samsung offrirà il Galaxy S25 Ultra in nero, blu, titanio e una nuova variante di verde, ancora incerta nelle tonalità ma pensata per distinguersi dai modelli precedenti. Queste opzioni di colore si affiancherebbero alle esclusive disponibili sui canali diretti Samsung, per offrire una varietà visiva che completa l’esperienza premium del dispositivo.

Le specifiche tecniche attese sono di alto livello, com’è tradizione per la serie Ultra. Il Galaxy S25 Ultra dovrebbe sfoggiare un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e supporto HDR10+, ideale per immagini nitide e colori profondi. Questo schermo sarà integrato con un lettore di impronte digitali a ultrasuoni per una maggiore precisione e sicurezza.

Samsung Galaxy S25 : prestazioni

Sul fronte delle prestazioni, il Galaxy S25 Ultra dovrebbe essere alimentato dal potente chip Snapdragon 8 Elite da 3 nm, garantendo fluidità e velocità ottimali. Le configurazioni di memoria prevedono fino a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, ideali per un uso intensivo e per chi cerca prestazioni avanzate. La batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W, completa la dotazione.

Il comparto fotografico, come da tradizione per la serie Ultra, sarà uno dei punti di forza del Galaxy S25 Ultra. Le anticipazioni parlano di una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica (OIS), affiancata da un obiettivo ultrawide da 50 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un secondo teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x. Per i selfie, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con una fotocamera frontale da 12 MP.