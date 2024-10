Microsoft ha annunciato una rilevantissima novità per Microsoft 365 Copilot in Excel: si tratta della funzione “Clean Data”, che permette di pulire e ottimizzare i dati con un solo clic. Questa modifica, aiutata dall’utilizzo dell’IA basata su GPT-4o e i dati aziendali di Microsoft Graph, si aggiunge alle altre caratteristiche introdotte dall’azienda in passato.

La funzione Clean Data e la risoluzione dei problemi

La funzione “Clean Data” è realizzata per individuare e risolvere automaticamente tre principali aree problematiche:

Le inconsistenze testuali: identifica variazioni nascoste tra valori simili, come differenze tra maiuscole e minuscole o variazioni nella punteggiatura e nei segni diacritici Le inconsistenze nel formato numerico: rileva colonne che mescolano celle formattate come testo e come numeri, convertendo automaticamente il formato per garantire calcoli corretti Gli spazi superflui: elimina automaticamente gli spazi non necessari, sia all’inizio che alla fine delle celle, oltre agli spazi extra tra i valori

Clean Data, ecco come utilizzarlo e dove trovarlo

Lo strumento è calibrato per funzionare con tabelle Excel fino a 100 colonne e 50.000 righe. Per utilizzarlo è sufficiente che i dati siano formattati come tabella Excel. Per creare una tabella gli utenti dovranno semplicemente cliccare sui dati e selezionare “Format as Table” dal menu Home “Tables”. La distribuzione della nuova funzionalità è già iniziata per gli utenti della versione web di Excel, mentre gli utenti Windows desktop dovranno attendere tale novità nei prossimi mesi. Microsoft sottolinea che questa è solo la versione iniziale della funzionalità e invita gli utenti a fornire dei riscontri attraverso il menu “File > Feedback” o utilizzando il pulsante dedicato nel pannello laterale. La novità, dunque, si aggiunge alle già esistenti capacità di Copilot in Excel, come la generazione di formule, i suggerimenti per i grafici e l’analisi delle tabelle pivot. Aria di novità in casa Microsoft e presto saranno disponibili per tutti.