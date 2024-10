Samsung: addio ai chip Exynos, ecco quando torneranno

Il grande trambusto che si sta aggirando intorno a Samsung in questi giorni riguarda certamente la presentazione nel 2025 dei suoi dispositivi top di gamma della linea Galaxy S25. Oltre a questo però c’è stato anche tanto da chiacchierare in merito a quelli che saranno i processori che andranno a rendere questi dispositivi imbattibili. Tra un’ipotesi e l’altra e clamorose smentite, sembra che un parziale verdetto sia arrivato secondo le fonti più accreditate. Samsung avrebbe deciso di puntare esclusivamente sui processori Snapdragon 8 Elite per tutti i modelli della prossima serie Galaxy S25. La notizia, diffusa oggi, non si limita però solo al prossimo anno, e a quanto pare neanche a quello dopo.

Nelle ultime ore è arrivata una nuova conferma: Samsung non utilizzerà più i suoi chip proprietari Exynos almeno fino al 2027. Questa scelta sarà portata avanti dunque anche per la serie successive, a partire dai Galaxy S26 in arrivo per il 2026.

Samsung abbandona per il momento i suoi Exynos: torneranno con i Galaxy S27

Secondo un noto leaker conosciuto sul web con il nome di Ice Universe, ls situazione che gira intorno a Samsung attualmente è davvero controversa. Come riferisce questa fonte infatti, l’azienda avrebbe deciso di affidarsi unicamente ai processori Snapdragon per i suoi futuri smartphone di punta. Ovviamente esulteranno tutti gli utenti appassionati, in quanto fin da sempre preferiscono i chip Snapdragon. Questi infatti sono molto noti per le loro ottime prestazioni e per la grande efficienza energetica. Tuttavia, nonostante questa scelta, Samsung non ha definitivamente abbandonato i suoi processori Exynos.

È infatti sempre Ice Universe a svelare il nome in codice Ulysses, il quale dovrebbe rappresentare il prossimo chip Exynos in produzione. Questo dovrebbe essere pronto per la serie Galaxy S27, il cui lancio è previsto per il 2027. Il nuovo processore in questione sarà prodotto con una tecnologia a 2nm di seconda generazione. La sua disponibilità, almeno secondo quanto trapelato, dovrebbe essere segnata per la fine del 2026.