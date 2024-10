Provare un veicolo Tesla senza alcun vincolo è finalmente possibile. Il test Drive offerto dall’azienda debutta in più di 160 città in Europa e Medio Oriente, inclusa anche l’Italia. Questo nuovo test drive fai-da-te offre la possibilità di provare su strada Model 3 e Model Y in completa autonomia.

La modalità test drive fai-da-te può essere programmata in meno di un minuto direttamente online, attraverso il sito web di Tesla o l’app mobile dell’azienda. Garantito anche l’accesso completo a tutte le funzionalità aggiuntive. Dopo aver programmato il test drive online, il conducente riceve un’e-mail esplicativa sulla modalità d’accesso, poi viene contattato da un Tesla Advisor per confermare l’appuntamento di 30 minuti e rispondere a eventuali domande.

Il giorno del test drive, il conducente seguirà la procedura sull’app Tesla autonomamente. Individuare la posizione, sbloccare e avviare l’auto sarà facilissimo e intuitivo. Una

volta saliti a bordo, sul touchscreen apparirà una guida che aiuta a regolare le impostazioni del veicolo in base alle proprie preferenze personali. In qualsiasi momento durante la prova, i partecipanti possono contattare telefonicamente un Tesla Advisor per porre qualsiasi domanda.

Al termine dell’appuntamento, dopo aver provato in prima persona le capacità, le caratteristiche e le prestazioni uniche di una Tesla, basterà parcheggiare il veicolo al suo posto, raccogliere i gli effetti personali e bloccarlo nuovamente utilizzando l’app. È veramente così facile come sembra. Quasi come un qualsiasi sistema di car sharing.

Il conducente può esplorare le caratteristiche della Model 3 e della Model Y, che offrono entrambe un abitacolo di livello premium. Oltre alla possibilità di testare prestazioni e guidabilità eccellenti di questi modelli. In Italia sono disponibili oltre 15 postazioni per test drive fai-da-te, che consentono a chi non ha diretto accesso a un Tesla Showroom di provare una di queste auto elettriche nel momento e nel luogo che preferisce.