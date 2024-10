Avere a disposizione servizi sempre più ottimizzati, quando si parla di tecnologia, è certamente obiettivo e priorità di qualsiasi utente. A tal proposito, non possiamo non parlare delle soluzioni offerte agli utenti grazie ai continui aggiornamenti dei sistemi operativi Android.

Come sappiamo, nel momento in cui le aziende decidono di rilasciare un aggiornamento del sistema operativo i dispositivi sono in gradi offrire funzionalità inevitabilmente ottimizzare rispetto al passato. Con l’arrivo di Android 16, ad esempio, grazie al lavoro di Google potrebbero esserci miglioramenti per quanto riguarda la modalità non disturbare. Scopriamo insieme in questo articolo maggiori dettagli relativi alle ottimizzazioni che potrebbero arrivare con la futura versione del sistema operativo.

Android 16: miglioramenti per la modalità non disturbare

Tra le modalità disponibili sugli smartphone che utilizziamo, la modalità non disturbare viene spesso selezionata per una serie di motivi validi. L’utilizzo consente infatti di non essere disturbati in determinate situazioni ma, purtroppo, non mancano a volte dei limiti. Proprio per questo motivo, con la futura versione del sistema operativo Android 16. Google potrebbe finalmente apportare delle novità al riguardo grazie alla nuova funzione Modes.

Come sappiamo, il sistema presente dietro la modalità non disturbare attualmente consente agli utenti solamente attivarla manualmente oppure di impostare l’attivazione seguendo alcuni parametri stabiliti. Non vi è dunque la possibilità di effettuare diverse pianificazioni e, di conseguenza, l’utente è costretto ogni volta a procedere manualmente nell’effettuare le modifiche che desidera.

Con l’introduzione della funzione Modes, Android 16 potrebbe dunque offrire una modalità non disturbare del tutto ottimizzata. A contraddistinguerla sarebbe infatti la possibilità di creare modalità differenti. Modalità che potranno essere caratterizzare da nome, icona, impostazioni e molto altro. Secondo quanto diffuso, le modalità avranno anche una visualizzazione differente, ovvero non più in elenco a due colonne ma in un elenco. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti relativi ad Android 16.