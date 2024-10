Per il ventesimo anniversario di Hyundai ha deciso di festeggiare con la Tucson 2024, tra i modelli più importanti della nota azienda automobilistica coreana. Per celebrare il costruttore ha annunciato il modello Tucson 20° Anniversario, con alcune modifiche apportate. Hyundai fa sapere che questa versione sarà disponibile con tutti i tipi di motorizzazioni Tucson (mild-hybrid benzina e diesel, full-hybrid e plug-in hybrid).

Ecco il modello speciale di Hyundai, la Tucson 20° anniversario

L’esclusività di questa Hyundai si capisce dal colore Pine Green Matte (opaca) e presenta un nuovo mix di colori e materiali per gli interni. troviamo infatti pelle nera e del tessuto camosciato con delle cuciture contrastanti Pine Green. La serie include anche i cerchi in lega da 19 pollici con finitura Satin Dark Grey. Gli specchietti retrovisori e le modanature dei finestrini sono nere. Questo modello presenta anche i poggiatesta anteriori e il battitacco delle portiere anteriori con il logo dell’edizione. Questo logo si trova anche nel portellone posteriore grazie ad un badge dedicato. L’auto si configura come “pacchetto opzionale sull’allestimento Exellence” ed è disponibile con tutti i vari tipi di powertrain che Hyundai offre.

Il pacchetto 20° anniversario costa 2650 euro. Per il lancio, Hyundai ha parlato di anche offerte speciali. Infatti grazie al finanziamento Hyundai Plus, si può prendere la nuova Tucson Exellence con powertrain 1.6 full-hybrid 215CV 2WD da 249 euro al mese per 36 mesi, per un anticipazione pari a 7440 euro. Con 30.000 chilometri inclusi, in caso di rata, rottamazione o permuta. Il prezzo in promozione è di 40.050 euro, Valore Futuro Garantito / rata finale 28.893 euro; TAN 4,95% e TAEG 5,81%. Il suv in questione venne lanciato nel 2004 e sono state vendute più di due milioni di unità nel mercato europeo. Nel 2023 la fabbrica Hyundai Motor Manufacturating Czech, ha prodotto ben 244.495 unità di Tucson. Nel gennaio 2024 invece la fabbricazione e produzione della quarta generazione di Tucson ha raggiunto la cifra stratosferica di 727.344 unità.