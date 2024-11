Google ha deciso di portare sulla sua app per le foto un nuovo aggiornamento, su Google Foto sta per arrivare una nuova e interessante funzionalità che renderà il backup delle foto e dei video dal proprio computer ancora più semplice. Grazie a questa novità sarà infatti possibile selezionare una cartella sul proprio PC e impostarla come default per il caricamento automatico delle foto, questo ogni volta che si visita il sito photos.google.com.

Nello specifico consente agli utenti di selezionare cartelle specifiche dal proprio computer da cui Google Foto caricherà automaticamente nuovi contenuti. La particolarità sta nel fatto che per avviare il backup, è necessario visitare periodicamente il sito in questione.

Una funzione che a molti ha ricordato quella di Drive per desktop, il quale però lavorava in background. Quella del Google Foto risulta una funzionalità molto comoda per chi preferisce non appesantire il proprio sistema con ulteriori applicazioni.

Per attivare questa funzionalità bisogna andare sulla pagina di Foto con il proprio account, cliccare sul pulsante “Carica” presente nella barra dell’app e selezionare l’opzione “Esegui backup delle cartelle”. Da adesso sarà possibile esplorare le cartelle del proprio computer e scegliere quella che si desidera sottoporre a backup. Dopo la fase di selezione bisognerà dare il permesso a Google Foto per avviare il caricamento automatico dei file, e da qui il gioco sarà fatto.

É possibile anche cambiare o rimuovere le cartelle su Google Foto

Una volta fatto quest’ultimo passaggio, sarà sempre possibile modificare o rimuovere le cartelle selezionate in passato, accedendo al menu “Backup delle cartelle”. L’utente ha il pieno controllo sui contenuti caricati e sulla gestione dello spazio disponibile sul proprio account Google.

Fortunatamente già da oggi, questa nuova funzione di backup automatico delle cartelle è disponibile per gli utenti che utilizzano Google Chrome su desktop, inclusi i Chromebook. Dall’altra parte invece ancora non abbiamo informazioni ufficiali su un possibile arrivo sugli altri browser, molto probabilmente nei prossimi mesi ne sapremo di più.