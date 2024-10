Hyundai Inster Cross: la nuova elettrica dal tocco off-road

Hyundai ha appena svelato la Inster Cross, una nuova variante della sua piccola elettrica da città, pensata per chi cerca un look più avventuroso. Sarà disponibile a partire da gennaio 2025, affiancando la versione standard della Inster. Ma cosa la distingue? La Cross si presenta con un design robusto, grazie a dettagli come i paraurti specifici, i passaruota in plastica grezza e le minigonne laterali. Non mancano le barre sul tetto e i cerchi in lega da 17 pollici, che insieme ai paraurti geometrici, conferiscono alla vettura un aspetto più audace e sportivo. È davvero solo per la città o può affrontare anche terreni più impegnativi?

Il tema del verde domina nella nuova Hyundai. La carrozzeria nel colore Amazonas Green Matte richiama la natura, mentre gli interni combinano tessuti grigi con finiture in giallo lime. Gli stessi dettagli colorati arricchiscono anche la plancia, creando un’atmosfera vivace e moderna. La dotazione di serie include i fari a LED, inoltre, sedili riscaldabili e due schermi da 10,25 pollici per la strumentazione e il sistema multimediale. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto, oltre a un navigatore e la telematica Bluelink.

La sicurezza prima di tutto per la versione Cross Hyundai

Sotto il cofano, la Hyundai Inster Cross è equipaggiata con lo stesso motore della versione standard: un’unità elettrica da 115 CV alimentata da una batteria da 49 kWh. Le prestazioni? Più che sufficienti per la guida urbana, ma il design off-road la rende una compagna versatile. Gli ADAS sono di serie, con sistemi avanzati come lo Smart Cruise Control con funzione Stop&Go e l’assistenza alla frenata anti-collisione, in grado di rilevare pedoni, ciclisti e veicoli durante le svolte a sinistra. Cosa significa tutto questo? La Inster Cross offre un pacchetto completo, pensato per chi desidera sicurezza e comfort in città, senza rinunciare a un pizzico di spirito avventuroso. Potrà davvero la Hyundai competere con altre elettriche urbane o il suo design off-road è solo una scelta di stile?