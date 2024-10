La famiglia Huawei Mate 70 sarà presentata ufficialmente nel corso di novembre e i prossimi flagship del brand cinese si preannunciano molto interessanti. Nel costo delle ultime settimane, le anticipazioni hanno permesso di svelare parte della presunta scheda tecnica e delle novità attese.

Tuttavia, un nuovo report indica che Huawei sembra intenzionata a rinnovare anche il design posteriore dei dispositivi. In particolare, l’azienda ha messo a punto una nuova isola per ospitare i vari moduli fotografici.

Huawei ha sviluppato tre profili, due tondi e uno ottagonale. Le varianti tonde saranno utilizzate per i Mate 70 in una versione e per i Pro e Pro+ in un’altra. Le quattro ottiche saranno disposte a coppie e cambierà la disposizione dei vari flash LED e dei sensori.

Huawei ha scelto di rinnovare il design posteriore dei Mate 70 modificando l’isola che ospita i sensori fotografici

Il profilo con forma perimetrale ottagonale, invece, sarà utilizzato solo su un dispositivo specifico. Il device in questione sarà il Mate 70 RS Ultimate, la versione più esclusiva dei flagship. Si conferma quindi la tradizione di utilizzare un’isola ottagonale per distinguere questo modello dai gli altri rappresentanti della famiglia.

Al momento non sono note le ottiche che Huawei utilizzerà sui vai dispositivi. Stando a precedenti rivelazioni, il Mate 70 Pro sarà caratterizzato da tre ottiche con un’ottica principale da 60MP, una lente ultrawide da 12MP e un teleobiettivo da 48MP. Possiamo immaginare che il setup fotografico sarà condiviso anche con la variante Pro+ mentre per il Mate 70 RS Ultime potrebbero esserci delle sorprese.

Su tutti gli smartphone della famiglia, le prestazioni saranno garantite dal SoC Kirin 9100. Si tratta di una soluzione proprietaria messa a punto da Huawei che dovrebbe migliorare quanto visto con il Kirin 9000S utilizzato nella precedente generazione. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.