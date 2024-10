Il rivoluzionario smartphone Huawei Mate XT, presentato a settembre, è diventato oggetto di curiosità e discussioni tra gli appassionati di tecnologia. Dotato di un design innovativo tri-fold, il dispositivo ha suscitato molte domande sul piano della resistenza e durata. Per rispondere a queste perplessità, il celebre YouTuber JerryRigEverything ha realizzato un video in cui mette alla prova il Mate XT, esponendolo a vari test di stress. Con un display flessibile che arriva fino a 10,2 pollici e una struttura sottile, il MateXT sembra sfidare i limiti della tecnologia mobile. Anche se alcuni utenti si chiedono se questa complessità non comprometta la solidità generale del telefono.

Huawei Mate XT: caratteristiche avanzate e possibili prospettive di mercato

Dal test emergono aspetti interessanti, ma anche qualche preoccupazione per la resistenza dello schermo. JerryRigEverything ha sottoposto il dispositivo a graffi, sollecitazioni meccaniche e persino al calore diretto di una fiamma. Il risultato? Nonostante le precauzioni, il display risulta piuttosto delicato e vulnerabile anche a piccoli oggetti appuntiti, perfino alle unghie. Questo elemento di fragilità ha quindi confermato che l’innovativo Huawei tri-fold comporta anche alcuni compromessi.

Ad ogni modo il Mate XT, nonostante le sue criticità di robustezza, vanta specifiche tecniche di alto livello. Lo smartphone dispone infatti di un display OLED LTPO flessibile con frequenza di aggiornamento a 1440Hz. Oltre che di un processore di ultima generazione supportato da 16GB di RAM e una memoria fino a 1TB. La configurazione delle fotocamere include un sensore principale da 50MP con apertura variabile. Ma anche una fotocamera frontale da 8MP, pensata per garantire ottime prestazioni anche nei selfie. La batteria da 5600mAh è compatibile con la ricarica rapida sia cablata che wireless. Tutto ciò contribuisce quindi a renderlo uno dei prodotti più avanzati del brand cinese.

Attualmente, Huawei non ha confermato l’arrivo del Mate XT in Europa, ma indiscrezioni parlano del possibile debutto entro i primi mesi del 2025. Se il dispositivo dovesse arrivare nei mercati europei, si prevede un’accoglienza curiosa ma prudente. Specialmente per il pubblico attento al fattore innovazione-resistenza.