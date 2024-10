Kia CarPay: rivoluzione nei pagamenti a bordo

Trovare parcheggio nelle grandi città è una sfida quotidiana per milioni di automobilisti. Secondo studi recenti, fino al 92% dei conducenti in Paesi come Francia, Germania, Italia e Stati Uniti fatica a trovare una sosta libera. Kia ha deciso di risolvere questa frustrazione con CarPay, il suo nuovo sistema di pagamento integrato. La prima funzionalità, fornita in collaborazione con Parkopedia, permette di individuare e pagare parcheggi direttamente dallo schermo del veicolo, senza bisogno di app esterne.

Il servizio di Parkopedia non si limita solo a mostrare parcheggi disponibili. Il sistema fornisce informazioni dettagliate sui costi e sulla disponibilità, rendendo il processo più semplice e veloce. Secondo Sjoerd Knipping, Vice President Product & Marketing di Kia Europe, il sistema è un vero passo avanti nella comodità per gli utenti. Con esso potranno fare tutto senza scendere dall’auto, cosa che, diciamocelo, aumenta anche il senso di sicurezza.

Sicurezza e comodità: una svolta per gli automobilisti grazie a Kia

Non solo più facile, ma anche più sicuro. Kia CarPay consente ai clienti di pagare il parcheggio in modo protetto, grazie alla carta di credito registrata direttamente nel sistema di navigazione del veicolo. L’obiettivo? Eliminare le interruzioni e rendere l’esperienza di guida più fluida. In tal modo si riduce anche il rischio di multe per parcheggio non autorizzato o errori costosi, che colpiscono milioni di automobilisti ogni anno.

Secondo Hans Puvogel, COO di Parkopedia, questa integrazione è un primo passo per affrontare uno dei problemi principali degli automobilisti: la ricerca e il pagamento dei parcheggi. Si prevede anche di ampliare il servizio per includere anche parcheggi coperti, come i multipiano, offrendo così una copertura ancora maggiore. La nuova funzione sarà disponibile sulla EV3 e su tutti i futuri modelli Kia. L’azienda è convinta che CarPay non sia che l’inizio. In futuro, includerà pagamenti per una varietà di beni e servizi, rendendo la vita degli automobilisti sempre più comoda. Chi non desidera una guida senza pensieri, dove ogni pagamento è a portata di mano?