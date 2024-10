Sta per finire la lunga attesa in vista delle elezioni negli Stati Uniti. Non a caso, manca davvero poco al 5 novembre, giorno in cui gli elettori potranno scegliere chi votare tra Donald Trump e Kamala Harris. Notizia delle ultime ore è che il numero uno della casa automobilistica Tesla, Elon Musk, in seguito alla decisione di offrire denaro ai votanti repubblicani.

Nello specifico, la denuncia arriva direttamente da Philadelphia a causa della donazione di un totale di ben 1 milione di dollari al giorno ai votanti repubblicani. Una questione che già nei giorni scorsi aveva attivato l’attenzione di molti utenti nel leggere del lancio di questa “curiosa” lotteria da parte di Elon Musk. Scopriamo insieme maggiori dettagli al proposito.

Elon Musk: arriva la denuncia per la lotteria

In seguito all’annuncio da parte di Elon Musk relativo al lancio della lotteria, il 19 ottobre 2024, non è mancata la curiosità al proposito. Non dimentichiamo che tale iniziativa nasce insieme al gruppo di attivismo politico (PAC) che egli stesso ha deciso di fondare per poter sostenere uno dei candidati alle elezioni, ovvero Donald Trump. Secondo quanto diffuso, fino ad ora sono un totale di nove gli assegni che sarebbero stati distribuiti con l’iniziativa.

Il problema però non manca visto che Musk è stato denunciato nelle scorse ore. Non a caso le leggi presenti in Pennsylvania stabiliscono, e ribadiscono, che tutte le lotterie presenti sul territorio devono essere necessariamente sotto la diretta ed esclusiva gestione dello Stato. Tra le problematiche anche l’assegnazione non casuale del premio e la richiesta di ottenere dati personali rispettando alcune decisioni politiche.

Dunque, sembrerebbe che l’iniziativa di Musk sia illegale. Ciò nonostante, la lotteria è stata sospesa solamente momentaneamente. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per comprendere l’evolversi della situazione prima delle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. Che fine farà nel frattempo la lotteria?