Il regista del film del 2004 “Io, Robot”, Alex Proyas, ha accusato Elon Musk di aver copiato uno dei suoi design. In particolare, secondo quanto riportato sembra che il robot Optimus, nuovo prototipo di Tesla, presenti un design del tutto uguale da quello usato dal film.

Elon Musk accusato di aver copiato un design

Le accuse sono state presentate da Proyas in un post su X. I dispositivi Tesla al centro della questione sono stati presentati lo scorso giovedì da Elon Musk. I nuovi prototipi hanno da subito attirato l’attenzione del pubblico. Eppure, dopo pochi giorni sono già al centro di una nuova questione.

Per avvalorare la sua tesi Proyas ha pubblicato un confronto visivo tra le immagini tratte dal suo film e i dispositivi ideate da Tesla. Nel post, il regista si indirizza direttamente ad Elon Musk chiedendogli di restituirgli i suoi design. Le immagini comparative mettono effettivamente in evidenza alcune somiglianze importanti. Ciò ha fatto si che la polemica di Proyas si diffondesse sempre di più sul web.

Nel film “Io, Robot” vengono mostrati alcuni veicoli autonomi e dei robot che fanno parte della polizia. Analizzando tali dispositivi attentamente è possibile notare da subito una somiglianza con i prototipi presentati da Elon Musk. Inoltre, non bisogna dimenticare che il film, tratto dalle opere di Isaac Asimov, ha come tema centrale quello dell’intelligenza artificiale. E non è un mistero che Tesla stia concentrando le proprie attenzioni sull’AI e l’automazione.

Per il momento non ci sono annunci ufficiali. Né da parte di Tesla né da Elon Musk. L’imprenditore e i suoi rappresentanti non hanno ancora fornito una risposta. Sarà interessante scoprire quali argomentazioni verranno presentate per potersi difendere dalle accuse poste. Nel frattempo, non si può fare altro che attendere maggiori sviluppi sulla questione che rappresenta un caso raro. D’altronde non capita tutti i giorni che un regista accusi un imprenditore come Elon Musk di aver “preso ispirazione” da un film.