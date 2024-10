CarCloud OMODA 5: un abbonamento SUV flessibile e vantaggioso

Drivalia, azienda del gruppo CA Auto Bank, ha lanciato un nuovo abbonamento CarCloud dedicato all’OMODA 5, SUV del brand asiatico Chery, in linea con la sua strategia di espansione nel settore degli abbonamenti mensili auto. La formula, studiata per clienti privati, aziende e liberi professionisti, è già disponibile nelle principali città italiane e anche su Amazon, ampliando la portata di questo modello di mobilità “on demand”.

Drivalia mira a rendere CarCloud un’opzione accessibile per chi cerca flessibilità e praticità nella guida di un’auto. Ma quanto costa davvero? L’abbonamento all’OMODA 5 inizia con un voucher d’acquisto di 299 euro, che permette di attivare la formula di noleggio mensile a 499 euro. Una promozione fino al 15 novembre riduce il canone a 439 euro per il primo mese, includendo 1.500 km e servizi completi: assicurazione RCA, copertura Kasko, assistenza furto e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Drivalia punta a una clientela giovane, dinamica e in cerca di una soluzione flessibile, con l’opportunità di disdire dopo 30 giorni senza penali, mentre il noleggio può essere prolungato fino a 12 mesi.

Un abbonamento su misura per la città

Questo nuovo modello di abbonamento è un’alternativa al leasing o all’acquisto, ma la comodità e i costi fissi saranno davvero più convenienti? Secondo i dati aziendali, il CarCloud ha già attirato 45.000 utenti italiani. Inoltre, Drivalia stima che, entro il 2025, l’8% delle immatricolazioni nei principali mercati europei deriverà da modelli in abbonamento. Una tendenza che, se consolidata, segnerebbe un cambiamento nella concezione dell’auto come bene di proprietà.

Drivalia ha voluto arricchire l’offerta includendo l’accesso al servizio E+Share per tre mesi. Questa opzione offre fino a 24 ore di car sharing mensili nelle città di Roma, Torino, Milano e Lione. Pensata per chi vive la città con frequenti spostamenti, la possibilità di alternare tra l’abbonamento mensile e il car sharing fornisce un’esperienza di guida più flessibile e senza pensieri. Oltre a semplificare la mobilità urbana, CarCloud OMODA 5 copre già diverse regioni italiane, da Lombardia a Sicilia. È chiaro che il target di Drivalia sia costituito da utenti giovani e professionisti in cerca di una mobilità comoda, priva dei vincoli tradizionali del possesso. Alla domanda su quanto queste formule abbiano davvero successo, il trend di crescita lascia pochi dubbi: il modello ad abbonamento si afferma sempre di più. Chissà, forse un domani tutti guideremo in abbonamento.